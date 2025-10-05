توسلی: نیروی انتظامی نماد امنیت و آرامش جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر،محمدرضاتوسلی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه نظم و امنیت، شهدا را نماد ایثار، غیرت و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد:امنیت و آرامش امروز جامعه مرهون خون پاک شهدا و صبر و استقامت خانوادههای معزز آنان است
وی با تجلیل از مقام شامخ شهید صبوحی اظهار کرد: خدمت به خانوادههای شهدا افتخاری بزرگ است و مسئولان باید با تداوم ارتباط و توجه به این خانوادههای معزز، ادامهدهنده راه شهدا در خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی باشند.
فرماندار خوانسار یادآور شد: نیروی انتظامی به عنوان نهادی مقتدر، مردمی و همیشه در صحنه، نماد امنیت، آرامش و انضباط اجتماعی در کشور است و ایثار، مجاهدت و تلاشهای شبانهروزی فرماندهان، افسران، درجهداران و کارکنان خدوم این نیرو زمینهساز آرامش و آسایش مردم و استمرار توسعه و پیشرفت جامعه اسلامی است.
