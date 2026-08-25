به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری صبح سه شنبه در گفتگو با رسانه ها با تشریح عملکرد بخش صنعت گیلان در دولت چهاردهم اظهار کرد: از پنجم مرداد سال ۱۴۰۳ تاکنون بیش از ۳۷۶ پروانه بهرهبرداری صنعتی اعم از ایجادی و توسعهای در استان صادر شده است.
وی افزود: برای اجرای این واحدهای صنعتی بیش از ۳۹ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری انجام شده و زمینه اشتغال حدود ۱۸ هزار نفر از جوانان و متخصصان استان و کشور فراهم شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به صدور جوازهای تأسیس صنعتی در این مدت گفت: طی دو سال گذشته ۱۶۸ جواز تأسیس برای احداث کارخانهها و واحدهای تولیدی جدید صادر شده که اجرای این طرحها نیازمند بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری است و در صورت تحقق، زمینه اشتغال چهار هزار و ۷۸۰ نفر را فراهم خواهد کرد.
پورحیدری ادامه داد: در پنج ماهه نخست امسال نیز با وجود شرایط دشوار اقتصادی و فشارهای ناشی از جنگ و محدودیتهای اقتصادی، ۶۵ پروانه بهرهبرداری صنعتی صادر شده است.
وی تصریح کرد: این واحدها با تکمیل خطوط تولید و نهایی شدن پروژههای صنعتی، با سرمایهگذاری بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده و زمینه اشتغال یک هزار و ۴۸۶ نفر را فراهم کردهاند.
مدیرکل صمت گیلان با اشاره به طرحهای صنعتی در دست اجرا در استان بیان کرد: در حال حاضر ۲۳۳ طرح و پروژه صنعتی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد در گیلان در حال احداث است که برای تکمیل آنها به حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری و تسهیلات نیاز است.
وی افزود: پیشبینی میشود با تکمیل این طرحها زمینه اشتغال حدود هفت هزار و ۷۰۰ نفر در استان فراهم شود.
توسعه صنعت داروسازی در گیلان
پورحیدری با اشاره به توسعه صنعت داروسازی در گیلان گفت: طی دو سال گذشته طرحهای توسعهای مناسبی در حوزه داروسازی استان اجرا شده و سرمایهگذاری قابل توجهی در این بخش صورت گرفته است.
وی افزود: سال گذشته با حضور مسئولان کشوری و استاندار گیلان، از ۱۵ قلم محصول جدید یک شرکت داروسازی تأمین رونمایی شد و این مجموعه اکنون حدود ۵۰ درصد نیاز کشور به انواع قطرههای چشمی و محصولات استریل را تأمین میکند.
مدیرکل صمت گیلان همچنین از اجرای طرح توسعه شرکت داروسازی بهوزان خبر داد و گفت: این طرح با سرمایهگذاری حدود هشت هزار میلیارد تومان برای تولید انواع شربت و قطرههای مرتبط با بیماران دیابتی و انسولین در حال راهاندازی است.
وی با بیان اینکه این پروژه از پیشرفت فیزیکی ۹۸ درصدی برخوردار است، اضافه کرد: با بهرهبرداری از این طرح، ظرفیت تولید سالانه ۱۰ میلیون عدد محصول و زمینه اشتغال ۱۴۲ نفر فراهم خواهد شد.
احیای واحد صنعتی در شهر صنعتی رشت
پورحیدری با اشاره به احیای ظرفیتهای صنعتی در استان گفت: واحد جدید شرکت لوازم طبی ایران در شهر صنعتی رشت و در محل یکی از واحدهای صنعتی تعطیلشده احداث شده و در حال تولید محصولات مختلف حوزه تجهیزات پزشکی است.
وی ادامه داد: این واحد علاوه بر تولید انواع سرنگ در واحد قبلی، تولید محصولاتی از جمله چسب زخم، پد الکلی بیمارستانی، دستمال مرطوب و ست سرم را در دستور کار دارد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان سرمایهگذاری انجامشده برای این واحد را حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با راهاندازی این واحد، زمینه اشتغال ۶۰ نفر فراهم شده است.
وی در پایان با اشاره به برنامههای هفته دولت در بخش صنعت گیلان خاطرنشان کرد: ۱۹ پروژه صنعتی با مجموع سرمایهگذاری ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی یک هزار و ۱۲۳ نفر، همزمان با هفته دولت در استان گیلان به صورت رسمی افتتاح و راهاندازی خواهند شد.
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