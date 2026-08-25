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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۹

پورحیدری: ۱۹ پروژه صنعتی همزمان با هفته دولت در گیلان افتتاح می‌شود

پورحیدری: ۱۹ پروژه صنعتی همزمان با هفته دولت در گیلان افتتاح می‌شود

رشت- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان از افتتاح ۱۹ پروژه صنعتی همزمان با هفته دولت در استان خبر داد و گفت: برای این پروژه‌ها ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار صرف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری صبح سه شنبه در گفتگو با رسانه ها با تشریح عملکرد بخش صنعت گیلان در دولت چهاردهم اظهار کرد: از پنجم مرداد سال ۱۴۰۳ تاکنون بیش از ۳۷۶ پروانه بهره‌برداری صنعتی اعم از ایجادی و توسعه‌ای در استان صادر شده است.

وی افزود: برای اجرای این واحدهای صنعتی بیش از ۳۹ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده و زمینه اشتغال حدود ۱۸ هزار نفر از جوانان و متخصصان استان و کشور فراهم شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به صدور جوازهای تأسیس صنعتی در این مدت گفت: طی دو سال گذشته ۱۶۸ جواز تأسیس برای احداث کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی جدید صادر شده که اجرای این طرح‌ها نیازمند بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است و در صورت تحقق، زمینه اشتغال چهار هزار و ۷۸۰ نفر را فراهم خواهد کرد.

پورحیدری ادامه داد: در پنج ماهه نخست امسال نیز با وجود شرایط دشوار اقتصادی و فشارهای ناشی از جنگ و محدودیت‌های اقتصادی، ۶۵ پروانه بهره‌برداری صنعتی صادر شده است.

وی تصریح کرد: این واحدها با تکمیل خطوط تولید و نهایی شدن پروژه‌های صنعتی، با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده و زمینه اشتغال یک هزار و ۴۸۶ نفر را فراهم کرده‌اند.

مدیرکل صمت گیلان با اشاره به طرح‌های صنعتی در دست اجرا در استان بیان کرد: در حال حاضر ۲۳۳ طرح و پروژه صنعتی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد در گیلان در حال احداث است که برای تکمیل آنها به حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و تسهیلات نیاز است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود با تکمیل این طرح‌ها زمینه اشتغال حدود هفت هزار و ۷۰۰ نفر در استان فراهم شود.

توسعه صنعت داروسازی در گیلان

پورحیدری با اشاره به توسعه صنعت داروسازی در گیلان گفت: طی دو سال گذشته طرح‌های توسعه‌ای مناسبی در حوزه داروسازی استان اجرا شده و سرمایه‌گذاری قابل توجهی در این بخش صورت گرفته است.

وی افزود: سال گذشته با حضور مسئولان کشوری و استاندار گیلان، از ۱۵ قلم محصول جدید یک شرکت داروسازی تأمین رونمایی شد و این مجموعه اکنون حدود ۵۰ درصد نیاز کشور به انواع قطره‌های چشمی و محصولات استریل را تأمین می‌کند.

مدیرکل صمت گیلان همچنین از اجرای طرح توسعه شرکت داروسازی بهوزان خبر داد و گفت: این طرح با سرمایه‌گذاری حدود هشت هزار میلیارد تومان برای تولید انواع شربت و قطره‌های مرتبط با بیماران دیابتی و انسولین در حال راه‌اندازی است.

وی با بیان اینکه این پروژه از پیشرفت فیزیکی ۹۸ درصدی برخوردار است، اضافه کرد: با بهره‌برداری از این طرح، ظرفیت تولید سالانه ۱۰ میلیون عدد محصول و زمینه اشتغال ۱۴۲ نفر فراهم خواهد شد.

احیای واحد صنعتی در شهر صنعتی رشت

پورحیدری با اشاره به احیای ظرفیت‌های صنعتی در استان گفت: واحد جدید شرکت لوازم طبی ایران در شهر صنعتی رشت و در محل یکی از واحدهای صنعتی تعطیل‌شده احداث شده و در حال تولید محصولات مختلف حوزه تجهیزات پزشکی است.

وی ادامه داد: این واحد علاوه بر تولید انواع سرنگ در واحد قبلی، تولید محصولاتی از جمله چسب زخم، پد الکلی بیمارستانی، دستمال مرطوب و ست سرم را در دستور کار دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای این واحد را حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با راه‌اندازی این واحد، زمینه اشتغال ۶۰ نفر فراهم شده است.

وی در پایان با اشاره به برنامه‌های هفته دولت در بخش صنعت گیلان خاطرنشان کرد: ۱۹ پروژه صنعتی با مجموع سرمایه‌گذاری ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و اشتغال‌زایی یک هزار و ۱۲۳ نفر، همزمان با هفته دولت در استان گیلان به صورت رسمی افتتاح و راه‌اندازی خواهند شد.

کد مطلب 6926861

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