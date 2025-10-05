خوش شکن: انجام بیش از ۴ هزار مأموریت اورژانس ۱۱۵ قوچان

داوود خوش‌شکن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مأموریت‌های انجام شده توسط اورژانس ۱۱۵ قوچان، اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون پرسنل اورژانس ۱۱۵ قوچان ۴ هزار و ۲۷۱ مأموریت انجام داده‌اند که از این تعداد یک هزار و ۲۴ مورد مربوط به تصادفات و ۳ هزار و ۲۴۷ مورد مربوط به مأموریت‌های غیرتصادفی بوده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان قوچان افزود: در بیش از ۲۷۲ مورد از این مأموریت‌ها، بیماران توسط پرسنل اورژانس در محل درمان و ۳ هزار و ۲۴۵ مورد نیز به بیمارستان اعزام شدند.

وی ادامه داد: همچنین ۱۳۷ بیمار در این مدت جان خود را از دست دادند و بخشی از مأموریت‌ها قبل از حضور تیم اورژانس لغو شده بود.

خوش شکن در خصوص جزئیات مأموریت‌های غیرتصادفی بیان کرد: بیشترین این مأموریت‌ها به ترتیب مربوط به بیماران داخلی، مشکلات قلبی، سکته‌های مغزی، سقوط، مسمومیت‌ها، حیوان‌گزیدگی، ضرب و جرح و سایر موارد بوده است.