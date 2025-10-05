به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حسینی، صبح یکشنبه در مراسم بهره‌برداری از مرکز بازآفرینی و خوداشتغالی شهرستان ساوه گفت: پیش از راه‌اندازی این مرکز، بسیاری از بانوان شهرستان برای کسب مهارت مجبور به سفر به دیگر شهرها بودند.

فرماندار ساوه افزود: با تلاش ستاد بازآفرینی شهری کشور و اداره کل راه و شهرسازی، این مرکز پس از مدت‌ها آماده بهره‌برداری شد، ارزش ریالی هزینه شده برای پروژه حدود ۸ میلیارد تومان بوده و ارزش کل پروژه نیز ۲۴ میلیارد تومان برآورد شده است.

حسینی همچنین بر اهمیت آموزش فنی و حرفه‌ای در شهرستان تأکید کرد و گفت: با توجه به ظرفیت صنایع موجود، نیاز مبرمی به مراکز آموزشی متعدد در حوزه فنی و حرفه‌ای وجود دارد.

فرماندار ساوه افزود: در این راستا هنرستان جواهر صنعت با همکاری آموزش و پرورش و سازمان فنی و حرفه‌ای، امسال راه‌اندازی خواهد شد تا علاوه بر اینکه صنایع شهرستان از ظرفیت جوانان بهره‌مند شوند جوانان نیز انگیزه کسب مهارت و دانش لازم برای اشتغال در این صنایع را پیدا کنند.

وی اظهار امیدواری کرد: این پروژه، علاوه بر ایجاد اشتغال، موجب رشد سرمایه‌های اجتماعی و توانمندسازی بانوان شهرستان ساوه شود.