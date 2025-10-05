به گزارش خبرنگار مهر، جواد لنجابی ظهر یکشنبه در آیین افتتاح مرکز کارآفرینی و خوداشتغالی بانوان ساوه اظهار کرد: استان مرکزی بهعنوان پایلوت طرحهای بازآفرینی شهری در کشور انتخاب شده و افتتاح این مرکز یکی از دستاوردهای کلیدی این برنامه است.
وی با اشاره به احداث این مجموعه در زمینی به مساحت ۷۸۰ مترمربع و زیربنای ۴۳۰ مترمربع در دو طبقه، افزود: مرکز مذکور شامل ۱۲ اتاق آموزشی و اداری بوده و به امکاناتی نظیر سیستم گرمایش پکیج، تأسیسات رطوبتی و حرارتی، سیستم اعلام حریق و شبکههای اطلاعرسانی مجهز است.
لنجابی با بیان اینکه تاکنون ۸۴ میلیارد ریال برای ساخت این مرکز هزینه شده، ارزش کنونی آن را ۲۴۰ میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: هدف از اجرای این طرحها، توسعه زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی در مناطق شهری است.
وی با اشاره به چالشهای موجود در حوزه آموزشهای فنی و حرفهای برای بانوان، تصریح کرد: بسیاری از بانوان برای کسب مهارتهای لازم ناچار به سفر به شهرستانهای دیگر بودند که با تعامل دستگاههای مرتبط، این مرکز راهاندازی شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی همچنین از تعریف پروژههایی نظیر «طرح از مسجد تا مسجد» در ساوه خبر داد و گفت: با برگزاری جلسات مستمر، اجرای این طرحها با جدیت دنبال خواهد شد.
لنجابی با اشاره به ظرفیت بالای صنعتی شهرستان ساوه، از برنامهریزی برای راهاندازی هنرستان جوار صنعت در سال جاری خبر داد و ابراز امیدواری کرد با توسعه این مراکز، شاهد رشد اشتغال پایدار، ارتقای سرمایه اجتماعی و توسعه متوازن در منطقه باشیم.
