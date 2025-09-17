سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی واجد شرایط دریافت تسهیلات نوسازی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا گلپایگانی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست ستاد بازآفرینی شهری اظهار کرد: رسمیتبخشی به مفهوم محله و تقویت رویکرد مردم محور با مشارکت نهادهای اجتماعی، از ارکان اصلی برنامههای بازآفرینی شهری است.
وی افزود: نبود سند مالکیت و انجام ساختوسازهای خارج از ضوابط قانونی، مهمترین شاخصه سکونتگاههای غیررسمی به شمار میرود.
گلپایگانی تصریح کرد: منابع حاصل از فروش زمینهای شرکت بازآفرینی با هماهنگی استاندار مرکزی صرف پروژههای بازآفرینی این استان میشود و تا پیش از فروش، نیز مدیریت آن در اختیار استان قرار دارد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: این سکونتگاهها بدون طی فرایندهای رسمی و اخذ پروانه ساختمانی شکل گرفتهاند و همین امر ضرورت ورود جدی دستگاههای مسئول را دوچندان کرده است.
وی سنددار کردن سکونتگاههای غیررسمی را تجربهای موفق در سطح جهانی عنوان کرد و افزود: در شرکت بازآفرینی مطالعات گستردهای انجام شده و دولت نیز به این موضوع ورود کرده است.
گلپایگانی تاکید کرد: این طرح در کمیسیونهای تخصصی بررسی و در صورت تصویب نهایی در صحن مجلس، بهعنوان اقدامی جدی و اثرگذار در ساماندهی حاشیهنشینی اجرایی خواهد شد.
وی گفت: تکمیل پروژههای نیمهتمام و ارتقای سرانههای خدماتی، ایمنی و اجتماعی در محلات هدف در دستور کار قرار دارد تا این مناطق به سطح استانداردهای متوسط شهری ارتقا یابند.
۴۵ هزار واحد مسکونی در حاشیه کرهرود در معرض خطر بوده و نیازمند اقدامات فوری است
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به وضعیت حاشیه کرهرود اظهار کرد: ۴۵ هزار واحد مسکونی در این محدوده در معرض خطر هستند و نیازمند اقدامات فوری و جدی بازآفرینی شهری هستند.
وی افزود: مطالعات کامل برای تعیین محدودههای هدف بازآفرینی در حاشیه کرهرود انجام شده و وضعیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تاریخی این مناطق به دقت بررسی شده است.
گلپایگانی تصریح کرد: رویکرد اصلی، ارتقای توانمندی ساکنان و پشتیبانی از بازسازی محلات توسط خود اهالی است؛ با این حال، در برخی محلات اجرای پروژههای کالبدی از جمله بازگشایی خیابانها و پروژههای پیشران نیز ضروری خواهد بود.
وی ادامه داد: طرح ویژه احیا و بهسازی بافتهای تاریخی در دستور کار قرار دارد و برای اجرای آن، مشاوران متخصص، انتخاب و مطالعات بهروز انجام خواهند شد.
گلپایگانی افزود: با هماهنگی وزارت اقتصاد و دارایی، مشکلات بازپرداخت وامها و عوارض ماده ۱۶ با همکاری شهرداریها پیگیری و رفع خواهد شد.
وی تاکید کرد: با ازسرگیری فعالیت ستاد ملی بازآفرینی پس از چند سال وقفه، مقدمات اجرای پروژههای پایدار و گسترده بازآفرینی شهری فراهم شده و انتظار میرود اقدامات سریع و مؤثر برای حفاظت از جان و سرمایه ساکنان حاشیه کرهرود انجام شود.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با تأکید بر ضرورت حمایت از نوسازی بافتهای ناکارآمد گفت: راهاندازی صندوق ملی بازآفرینی، گامی مهم برای تأمین تسهیلات و توسعه این بافتها خواهد بود و منابع آن مستقیماً در همان مناطق هزینه میشود.
وی افزود: سالانه حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی واجد شرایط دریافت وام هستند، اما اعتبار سال گذشته بنیاد مسکن تنها امکان معرفی ۲۸ هزار نفر به سیستم بانکی را فراهم کرد که از این تعداد، ۴ هزار نفر موفق به دریافت وام شدند.
گلپایگانی از برنامه راهاندازی صندوق ملی بازآفرینی خبر داد و تصریح کرد: با تخصیص ۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبار و همچنین اعلام آمادگی سه بانک برای ارائه تسهیلات اهرمی، محدودیتهای فعلی وام نوسازی، رفع و تقاضای خرید مسکن تقویت خواهد شد.
وی گفت: جبران خسارات ناشی از ساختوسازهای غیرمجاز، بهویژه در مواقع بحران مانند زلزله، برای شهرداریها بسیار سنگین و تهدیدی جدی برای جان شهروندان است.
گلپایگانی تاکید کرد: پیگیری میدانی استانها و شهرستانها در پروژههای بازآفرینی مؤثر است و خواستار هماهنگی مستقیم شهرداریها با این برنامه برای ادامه نوسازی بافتهای ناکارآمد شد.
نظر شما