نوذری: «امنیت» فرزند اعتماد اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر یکشنبه در نشست فرماندهی انتظامی استان قزوین با حضور گروههای مرجع و اقشار تأثیرگذار که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با تأکید بر تحول در مفهوم امنیت در جامعه مدرن، اظهار داشت: امنیت امروز دیگر صرفاً با برخوردهای انتظامی تعریف نمیشود؛ بلکه زاییده اعتماد اجتماعی، مشارکت مردم و گفتگوست.
وی با اشاره به اهمیت سرمایه اجتماعی در ایجاد امنیت پایدار افزود: ارتقای سرمایه اجتماعی و قانونگرایی، پایههای اصلی تحقق امنیت پایدار هستند. بسیاری از مسائل امروز جامعه از طریق همراهی و مشارکت مردم قابل حل است.
نوذری در ادامه با تأکید بر رویکرد محلهمحوری، بیان کرد: محلات امروز متشکل از مردم، روحانیون، بسیج، معتمدین، معلمان و گروههای مرجع هستند که میتوانند مسائل اجتماعی را شناسایی و حل کنند. این روش نه تنها موجب افزایش مشارکت مردمی میشود، بلکه از تبدیل مسائل اجتماعی به موضوعات سیاسی و امنیتی جلوگیری میکند.
استاندار قزوین نقش شورای محله و مسجد را در پیگیری مطالبات اجتماعی برجسته دانست و گفت: این نهادها میتوانند بهعنوان نقطه اتصال مردم و حاکمیت عمل کرده و جایگزین کارآمدی برای حل معضلات اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی باشند.
وی با اشاره به سفر اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون علمی رئیسجمهور به استان، از اختصاص اعتبارات مناسب برای توسعه راههای روستایی و مدرسهسازی خبر داد و افزود: وضعیت بیمارستانها هنوز نیازمند توجه بیشتری است، اما اقدامات مؤثری در حال انجام است.
نوذری همچنین به پیشرفت پروژه ملی چشمه نور ایران اشاره کرد و گفت: این ابرپروژه علمی با مشارکت نخبگان و حمایت دولت در حال پیشرفت است و میتواند نقش مهمی در توسعه علمی کشور ایفا کند.
در پایان، استاندار قزوین از همه مدیران، مسئولان و بزرگان جامعه خواست تا با همافزایی و مشارکت در موضوعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، فرصتها را برای توسعه استان و حل مسائل اجتماعی مغتنم بشمارند.
