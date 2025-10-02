نوذری: ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در قزوین در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری در نشست عصر پنجشنبه شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان قزوین که با حضور رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه کشور در محل استانداری برگزار شد با اشاره به بازدیدهای انجام‌شده در حوزه‌های بهداشت و گردشگری، این اقدامات را نشانه‌ای از توجه جدی دولت به مطالبات مردمی و دغدغه‌های فعالان اقتصادی استان دانست.

نوذری با اشاره به حضور دکتر پورمحمدی در این نشست، اظهار داشت: رئیس سازمان برنامه و بودجه پس از بررسی دقیق مسائل مطرح‌شده، دستورات لازم را برای پیگیری و حل مشکلات صادر کردند.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت سفرهای پیش‌رو، از حضور قریب‌الوقوع معاون اول رئیس‌جمهور و معاون علمی دولت در استان خبر داد و افزود: این سفرها می‌توانند نقش مهمی در تسریع روند اجرای مصوبات و پروژه‌های کلیدی استان ایفا کنند.

استاندار قزوین با اشاره به محدودیت‌های موجود در حوزه بودجه و اعتبارات، تصریح کرد: با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین مدیریتی و استفاده از منابع مالی متنوع، در تلاش هستیم تا طرح‌های اولویت‌دار استان را وارد مرحله عملیاتی کنیم.

وی محورهای اصلی توسعه استان را شامل آب، کشاورزی، گردشگری، انرژی، صنعت، بهداشت، درمان و محیط‌زیست برشمرد.

نوذری به پروژه انتقال آب از سد طالقان اشاره کرد و گفت: این طرح عظیم به طول ۳۳۰ کیلومتر با همکاری قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا آغاز شده و تجهیز کارگاه آن انجام شده است و اگرچه مدت قرارداد ۱۸ ماهه تعیین شده اما هدف‌گذاری ما رساندن آب به شهر قزوین در کمتر از یک سال است.

استاندار قزوین تاکید کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در حال اجرا است.

وی همچنین از سرمایه‌گذاری‌های گسترده در حوزه درمانی استان خبر داد و گفت: بیمارستان تخصصی قلب با ظرفیت ۱۵۰ تخت برای ارائه خدمات به پنج استان طراحی شده و کلنگ‌زنی بیمارستان هزار تخت‌خوابی پاسارگاد نیز ظرف دو هفته آینده انجام خواهد شد.

نوذری اضافه کرد: مجموع سرمایه‌گذاری‌های در حال انجام در بخش‌های مختلف استان به ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

نوذری در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های صادراتی استان اشاره کرد و گفت: تمرکز اصلی ما بر توسعه صادرات محصولات تولیدی استان است تا بتوانیم توان اقتصادی قزوین را افزایش داده و جایگاه آن را در بازارهای داخلی و خارجی ارتقا دهیم.

وی همچنین منطقه ویژه اقتصادی تاکستان را بستری مهم برای تحقق این هدف دانست.

استاندار قزوین با اشاره به چالش‌های موجود در مناطق روستایی، از تنش‌های آبی در برخی روستاها ابراز نگرانی کرد و گفت: طرح‌های آبرسانی به ۱۹۴ روستا و ۱۴ شهر در دستور کار قرار دارد. همچنین پروژه انتقال آب به مناطق جنوبی استان از جمله سد بالاخانلو در حال پیگیری است.

وی در ادامه به کمبود زیرساخت‌های فرهنگی و ورزشی استان پرداخت و اظهار داشت: با وجود جمعیت نیم‌میلیونی، قزوین فاقد تالار فرهنگی مناسب برای برگزاری برنامه‌های اجتماعی است و پروژه تالار شهر با تأخیر مواجه شده اما مذاکرات لازم برای تسریع در اجرای آن در حال انجام است. همچنین هشت سالن ورزشی نیمه‌تمام در استان وجود دارد که تکمیل آن‌ها در اولویت قرار دارد.

نوذری با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان مدیران و نمایندگان استان، خاطرنشان کرد: با حفظ روحیه همکاری و هماهنگی، تمام توان خود را برای رفع چالش‌ها و تحقق اهداف توسعه‌ای استان به‌کار خواهیم گرفت و اطمینان داریم که قزوین در مسیر جهش بزرگ اقتصادی و اجتماعی قرار دارد.