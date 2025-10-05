رستمی: دشمن با جنگ شناختی به دنبال ضربه به انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی رستمی ظهر یکشنبه در مراسمی که به مناسبت هفته دفاع مقدس در سنندج برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدا و خانوادههای آنان، به لزوم همکاری میان نهادهای مختلف در تقویت انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: همافزایی نیروهای نظامی و دولتی در برابر تهدیدات، برای موفقیت در مقابله با مشکلات ضروری است.
وی همچنین از نقش شهرداری سنندج در توسعه و عمران شهری، به ویژه در پروژههای عمرانی و فضای سبز، قدردانی و اظهار کرد: شهرداری سنندج همانطور که در کنار دیگر نهادها در خدمترسانی به مردم تلاش میکند، در کنار نیروهای نظامی در راستای تقویت انقلاب اسلامی و مقابله با تهدیدات خارجی نیز نقشآفرین است.
حجتالاسلام رستمی در ادامه به فشارهای اقتصادی و تحریمهای دشمن اشاره کرد و افزود: ملت ایران حقیقت آمریکا را در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مشاهده کرد. امروز دشمن که در جنگ سخت شکست خورد، با راهاندازی مکانیزم ماشه و استفاده از جنگ شناختی به دنبال ضربه به انقلاب اسلامی است، اما با توجه به ایثار خون شهدا، در این میدان نیز به شکست خواهد انجامید.
وی توضیح داد: مکانیزم ماشه به بازگشت تحریمها علیه ایران اشاره دارد که شامل تحریمهای مالی، بانکی و تسلیحاتی است که فشار زیادی به معیشت مردم وارد میکند و این تحریمها باعث افزایش قیمت دلار و کالاهای وارداتی میشود که فشار اقتصادی را بر اقشار آسیبپذیر جامعه وارد میکند.
نقش مؤثر نیروهای دولتی در مقابله با آثار تحریمها
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در لشکر عملیاتی ۲۲ بیتالمقدس همچنین بر نقش برجسته نیروهای دولتی در مقابله با آثار داخلی تحریمها تأکید کرد و گفت: نیروهای دولتی میتوانند با تلاش و همت خود، آثار منفی تحریمها را به حداقل برسانند و با ارائه خدمات به مردم، آرامش و ثبات کشور را حفظ کنند.
وی با اشاره به تاریخ انقلاب اسلامی افزود: «جمهوری اسلامی در طول تاریخ همیشه با تحریمها دست و پنجه نرم کرده و توانسته آنها را بهطور مؤثر دور بزند. باید از این توانمندیها غافل نشویم و همواره به یاد داشته باشیم که انقلاب اسلامی با خون شهدای عزیز به دست آمده است.
حجتالاسلام رستمی در پایان سخنان خود بر ضرورت حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: این انقلاب باید به صاحب اصلیاش، حضرت امام زمان (عج)، برسد و همه ما مسئولیم که از آن پاسداری کنیم.
نظر شما