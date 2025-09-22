دفاع مقدس هویت ایران اسلامی را تثبیت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ماجد تابه زر پیش از ظهر دوشنبه در مراسم زنگ هفته دفاع مقدس که در سنندج برگزار شد، با تأکید بر اهمیت دفاع مقدس در حفظ هویت ایران اسلامی، گفت: اگر دفاع مقدس نبود، هویت ما مشخص نبود.

جانشین فرمانده سپاه سنندج گفت: مهم‌ترین مسئله در دفاع مقدس این است که بدون آن، نه تنها ایران اسلامی، بلکه هویت و موجودیت کشور ما نیز در خطر قرار می‌گرفت.

سرهنگ تابه زر با اشاره به آیه‌ای از قرآن کریم، به اهمیت جهاد و مقابله با دشمن در شرایط سخت اشاره کرد و افزود: دفاع مقدس یکی از مهم‌ترین نقاط عطف تاریخ ایران بود و اگر این جنگ نبود، نه تنها ایران اسلامی، بلکه هویت و موجودیت کشور ما نیز در خطر قرار می‌گرفت.

وی در ادامه با نقل آیه‌ای از سوره بقره گفت: در آیه‌ای که به موضوع جهاد اشاره دارد، می‌فرماید که اگرچه جهاد ممکن است برای برخی ناخوشایند باشد، اما در نهایت خیر و برکت برای جامعه به ارمغان می‌آورد و دفاع مقدس نیز از همین جنس جهاد بود که نتیجه آن حفظ انقلاب اسلامی و کیان کشور بود.

جانشین فرمانده سپاه سنندج در ادامه به نقش رهبری حضرت امام خمینی (ره) در هدایت انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: حضرت امام خمینی (ره) با قیام خود کشور ما را از دست رژیم ستمشاهی نجات داد و انقلاب اسلامی را با خون شهدا آبیاری کرد و این انقلاب در حال حاضر به برکت خون شهدا و رهبری مقتدرانه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در برابر تهدیدات جهانی ایستاده است.

حفظ نظام اسلامی از دستاوردهای دفاع مقدس بود

سرهنگ تابه زر سپس به برخی دستاوردهای مهم دفاع مقدس اشاره کرد و بیان داشت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دفاع مقدس، حفظ انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی بود و اگر دفاع مقدس نبود، این انقلاب در برابر دشمنان نمی‌توانست ایستادگی کند.

وی اذعان کرد: دومین دستاورد مهم، حفظ تمامیت ارضی کشور بود که با خون شهدایمان اجازه ندادیم حتی یک وجب از خاک کشور به دست دشمنان بیفتد.

وی خاطر نشان کرد: سومین دستاورد، تقویت اقتدار ایران در سطح منطقه و جهان است. امروز ایران به عنوان یک قدرت بزرگ در سطح جهانی شناخته می‌شود.

تابه زر همچنین به نقش مردم در دفاع مقدس و ضرورت ادامه این اتحاد در برابر تهدیدات کنونی اشاره کرد و گفت: دفاع مقدس نشان داد که مردم ایران در برابر تهدیدات همواره متحد و یکپارچه هستند و این اتحاد همچنان باید ادامه داشته باشد تا ایران اسلامی در برابر تهدیدات جهانی مقتدر بماند.

در پایان، سرهنگ تابه زر به برخی دیگر از دستاوردهای دفاع مقدس پرداخت و گفت: دستگاه‌های مختلف در دفاع مقدس نقش مهمی ایفا کردند که شامل تقویت فرهنگ بسیج، رشد صنایع دفاعی، تحکیم وحدت ملی، ایجاد اعتماد به نفس و خودباوری در مردم و نیروهای مسلح، و مقابله با تهدیدات ابرقدرت‌ها بوده است.

وی در پایان سخنان خود افزود: ما باید قدر این انقلاب و دستاوردهای آن را بدانیم و از همین رو باید به رهبری حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری ایمان داشته باشیم و همچنان در کنار یکدیگر برای حفظ این نظام تلاش کنیم.

رشد و توسعه صنایع دفاعی ایران از برکات دفاع مقدس است

حیدر عباسی، مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج نیز در این مراسم با اشاره به دستاوردهای علمی و صنعتی ایران پس از جنگ تحمیلی گفت: دفاع مقدس باعث رشد و شکوفایی صنایع دفاعی کشور شد و ما امروز با بهره‌برداری از نیروگاه‌های ملی و افزایش ظرفیت تولید برق در سطح کشور، قادر به تأمین نیازهای اساسی مردم هستیم.

وی افزود: در شش ماه گذشته، موفق به افزایش بیش از ۷۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق استان کردستان شدیم که این امر نتیجه تلاش‌های مستمر و استفاده از توان متخصصان داخلی است.