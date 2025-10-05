به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان ظهر یکشنبه در نشست شورای هماهنگی روابط عمومی استان اظهار کرد: باید از دوقطبی‌سازی عبور کنیم و با وفاق و انسجام به سمت بالندگی جامعه حرکت کنیم.

وی اضافه کرد: در جنگ ۱۲ روزه نمونه‌ای از وفاق ملی را مشاهده کردیم و توطئه‌های دشمنان نقش بر آب شد.

معاون سیاسی استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: باید از تمام ظرفیت‌های موجود برای حفظ انسجام و وفاق ملی بهره‌برداری کنیم تا بتوانیم در مسیر آبادانی ایران گام برداریم.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه روابط عمومی تاکید کرد: روابط عمومی باید حرفه‌ای باشد، حرفه‌ای عمل کند، نقدپذیر باشد و از پیشنهادات ارزنده استفاده کند.

جهانیان با بیان اینکه دوره‌های آموزشی تخصصی برای حرفه‌ای سازی روابط عمومی‌های استان مورد تاکید قرار دارد ابراز کرد: دوره‌های آموزشی موجبات توانمندسازی روابط عمومی‌ها می‌شود.

معاون سیاسی استاندار بوشهر با بیان اینکه روایت اول در انتشار اخبار اهمیت زیادی دارد گفت: روایت اول در انتشار اخبار سبب می‌شود که از انتشار شایعات جلوگیری شود و روابط عمومی‌ها باید در این مسیر اهتمام ورزند.