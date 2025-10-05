به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله نورمفیدی، عصر یکشنبه در دیداری با مسئولان و وزیر راه و شهرسازی، مسکن را نه فقط سرپناه بلکه زیربنای آرامش و ثبات خانواده‌ها دانست و اظهار کرد: مسکن محل آرامش است. کسانی که خانه ندارند، آرامش هم ندارند.

وی به مشکلات اقتصادی و اجتماعی جوانان اشاره کرد و افزود: نبود مسکن به یکی از اصلی‌ترین موانع ازدواج جوانان تبدیل شده و مانع شکل‌گیری خانواده‌های جدید شده است.

آیت‌الله نورمفیدی همچنین بر لزوم توجه به ابعاد فرهنگی در ساخت‌وسازهای مسکن تأکید کرد و گفت: باید در کنار تأمین مسکن، به نیازهای فرهنگی و اجتماعی مردم نیز توجه ویژه شود تا این اقدامات تأثیر عمیق و ماندگاری در جامعه داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه استان در ادامه با انتقاد از کندی پیشرفت پروژه راه‌آهن شمال به جنوب، اظهار کرد: این پروژه که سال‌ها پیش با امیدهای فراوان آغاز شد، هنوز نتوانسته انتظارات مردم منطقه را برآورده کند.

وی از وزیر راه خواست که توجه ویژه‌ای به این زیرساخت حیاتی داشته باشد تا استان گلستان بار دیگر به جایگاه اقتصادی پیشین خود بازگردد.

علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی، در واکنش به دغدغه‌های مطرح‌شده، اظهار کرد: تمامی مسائل و مشکلات مطرح‌شده با جدیت پیگیری شده و تلاش خواهد شد تا پروژه‌های مسکن و زیرساخت‌های استان با سرعت بیشتری پیش برود.