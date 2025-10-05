طهماسبی: بیش از هزار واحد مسکونی روستایی در گلستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی ظهر یکشنبه در مراسمی ملی که همزمان در سراسر کشور برگزار شد، از بهره‌برداری رسمی بیش از هزار واحد مسکونی در مناطق روستایی استان خبر داد و گفت: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان به منظور تقویت زیرساخت‌های مسکن و تحقق عدالت اجتماعی در روستاها تکمیل شده‌اند.

وی افزود: در قالب سیاست‌های قانون حمایت از خانواده و برنامه جوانی جمعیت، علاوه بر واحدهای مسکونی روستایی، اقدامات گسترده‌ای در حوزه زمین‌یابی و تامین مسکن برای بیش از پنج هزار متقاضی در استان انجام شده است که از این میان، حدود هزار و ۸۰۰ واحد برای متقاضیان شهری پیش‌بینی شده است.

طهماسبی با اشاره به تخصیص زمین برای اقشار مختلف، خاطرنشان کرد: در حوزه مسکن ایثارگران نیز بیش از ۴۵۸ هکتار زمین اختصاص یافته که برای آغاز عملیات ساخت ۱۵۰ هکتار از این اراضی تغییر کاربری داده شده است.

استاندار گلستان گفت: اقدامات دولت سیزدهم و چهاردهم در زمینه نهضت ملی مسکن، خودمالک‌سازی شهری و مسکن روستایی، تحولی چشمگیر در زیرساخت‌های مسکن استان به وجود آورده و این روند به‌طور مستقیم در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق کمتر برخوردار نقش خواهد داشت.

وی در پایان گفت: این پروژه‌ها نه تنها مسکن پایدار برای خانواده‌های نیازمند فراهم می‌کند، بلکه زمینه‌ساز توسعه همه‌جانبه و متوازن استان خواهد بود و از اهداف کلیدی برنامه‌های توسعه‌ای دولت است.

گفتنی است در این مراسم که با دستور رئیس‌جمهور برگزار شد، مجموعاً ۲۹ هزار واحد مسکونی روستایی در سراسر کشور افتتاح شد که گامی بزرگ در مسیر حمایت از زندگی روستایی و ارتقای کیفیت زندگی مردم است.