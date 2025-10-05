رکوردشکنی شاخص بورس در ۱۳ مهر

به گزارش خبرنگار مهر، معاملات امروز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ در فضای کاملاً صعودی آغاز شد و از دقایق نخست، برتری مطلق تقاضا در تالار معاملات مشهود بود. شاخص کل با شتاب زیاد حرکت کرد اما در محدوده حساس ۲میلیون و ۸۵۰هزار واحد که به‌عنوان مقاومت روانی و تکنیکال شناخته می‌شود، عرضه‌ها شدت گرفت و بخشی از صف‌های خرید با فشار فروش مواجه شد. با این وجود، قدرت خریداران مانع عقب‌نشینی شد و شاخص کل در نهایت با رشد ۶۰,۷۲۷ واحدی (۲.۱۷ درصد) در سطح ۲,۸۵۴,۰۶۰ واحد ایستاد. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۹,۴۰۶ واحدی به رقم ۸۲۶,۹۵۵ واحد رسید و صعود همه‌جانبه بازار را در دومین روز معاملاتی هفته تأیید کرد.

آمارها از بازگشت نقدینگی حکایت دارد؛ ارزش معاملات سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی به ۱۱,۴۸۶ میلیارد تومان رسید. ورود پول حقیقی به میزان ۷۹۶ میلیارد تومان و نسبت قدرت خرید حقیقی ۱.۱۶ نسبت به فروشندگان، نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران خرد به ادامه روند صعودی است. همزمان خروج ۱,۲۴۹ میلیارد تومان از صندوق‌های درآمد ثابت بیانگر حرکت بخشی از سرمایه‌گذاران محافظه‌کار به سمت سهام و پذیرش ریسک بیشتر است؛ نشانه‌ای که می‌تواند آغاز فاز جدید رونق بازار باشد.

در پایان بازار، ۵۷۹ نماد در محدوده مثبت و ۲۳۶ نماد در محدوده منفی معامله شدند. صف‌های خرید به ۲۵۴ نماد و صف‌های فروش به ۸۱ نماد رسید که مؤید غلبه فضای صعودی بر معاملات است. مجموع این تحولات نشان می‌دهد که بورس تهران امروز ضمن عبور پرقدرت از مقاومت کلیدی، توانست با حمایت نقدینگی تازه‌وارد جای پای خود را در سطوح تاریخی مستحکم کند.