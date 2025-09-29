قیمت طلا و سکه همگام با طلای جهانی بالا رفت

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴، بازار طلا و سکه ایران در حالی که هنوز بسته نشده، شاهد رشد همزمان قیمتها در تمامی عیارها و مسکوکات است. نرخها در لحظه تنظیم این گزارش در محدوده سقف روزانه قرار دارند و معاملات با گرایش مثبت پیش میروند.
طلای ۱۸ عیار در نزدیکی سقف روزانه
طلای ۱۸ عیار هماکنون با نرخ ۱۰,۳۶۴,۵۰۰ تومان در حال معامله است که نسبت به آغاز روز ۲۰۰ هزار تومان معادل مثبت ۲.۰۲ درصد افزایش یافته است. نوسانات امروز این عیار بین کف ۱۰,۱۱۲,۲۰۰ تومان و سقف ۱۰,۳۸۰,۹۰۰ تومان ثبت شده و نرخ فعلی فاصلهای ناچیز تا بیشترین قیمت روز دارد.
طلای ۲۴ عیار با رشد بیش از ۲ درصد
طلای ۲۴ عیار در معاملات زنده به ۱۳,۸۱۹,۲۰۰ تومان رسیده و نسبت به ابتدای روز ۲۷۰ هزار تومان، معادل مثبت ۲.۰۲ درصد افزایش دارد.
این عیار در بازهای بین ۱۳,۴۸۲,۷۰۰ تومان تا ۱۳,۸۴۱,۰۰۰ تومان نوسان کرده و نرخ فعلی کمتر از ۲۲ هزار تومان پایینتر از سقف روزانه قرار دارد.
افزایش نرخ آبشده تا مرز سقف روز
مثقال طلا (آبشده) اکنون در سطح ۴۴,۸۹۳,۰۰۰ تومان معامله میشود که نسبت به قیمت آغازین ۸۸۰ هزار تومان، معادل مثبت ۲ درصد رشد داشته است.
دامنه نوسان روزانه بین کف ۴۳,۸۰۱,۰۰۰ تومان و سقف ۴۴,۹۶۵,۰۰۰ تومان بوده و نرخ فعلی تنها ۷۲ هزار تومان کمتر از بیشترین نرخ روز است.
سکه تمام روی سقف روزانه
سکه تمام با ثبت نرخ زنده ۱۱۰,۴۶۰,۰۰۰ تومان، نسبت به معاملات آغازین ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معادل مثبت ۲.۶ درصد افزایش نشان میدهد.
کف روزانه در سطح ۱۰۷,۶۴۰,۰۰۰ تومان و سقف روزانه برابر با نرخ فعلی بوده که نشاندهنده تثبیت معاملات بر بیشترین قیمت روز است.
رشد محدود سکه بهار آزادی
سکه بهار آزادی هماکنون با نرخ ۱۰۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان در حال معامله است که نسبت به ابتدای روز بیش از یک میلیون تومان، معادل مثبت ۱.۰۷ درصد افزایش یافته است.
دامنه روزانه این سکه بین ۱۰۲,۱۷۰,۰۰۰ تومان تا ۱۰۳,۴۱۰,۰۰۰ تومان ثبت شده و نرخ فعلی چند ده هزار تومان پایینتر از سقف روزانه است.
نیم سکه و ربع سکه روی سقف معاملات
نیم سکه با نرخ ۵۹,۶۶۰,۰۰۰ تومان و ربع سکه با نرخ ۳۴,۷۶۰,۰۰۰ تومان در حال معاملهاند.
نیم سکه نسبت به آغاز روز ۹۰۰,۰۰۰ تومان معادل مثبت ۱.۵۳ درصد رشد کرده و در سقف روزانه قرار دارد. ربع سکه نیز یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معادل مثبت ۳.۵۸ درصد افزایش یافته و با یک جهش محسوس بر سقف روزانه ایستاده است.
