گزارش بازار طلا و سکه چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴، بازار طلا و سکه ایران در حالی که هنوز بسته نشده است، شاهد افزایش همزمان قیمت‌ها در تمامی عیارها و انواع مسکوکات است. نرخ‌ها در لحظه تنظیم این گزارش عمدتاً در نزدیکی سقف روزانه قرار دارند و معاملات با گرایش مثبت و تقاضای پایدار پیش می‌روند.

طلای ۱۸ عیار هم‌اکنون با نرخ ۱۰,۹۰۷,۷۰۰ تومان در حال معامله است که نسبت به ابتدای روز ۲۳۳ هزار تومان، معادل مثبت ۲.۱۹ درصد افزایش یافته است. این عیار در جریان معاملات امروز بین کف ۱۰,۶۷۳,۴۰۰ تومان و سقف ۱۰,۹۲۳,۴۰۰ تومان نوسان داشته و نرخ فعلی در فاصله‌ای اندک از بالاترین قیمت روز ایستاده است.

طلای ۲۴ عیار در معاملات زنده به ۱۴,۵۴۳,۵۰۰ تومان رسیده و نسبت به آغاز روز ۳۱۱ هزار تومان، معادل مثبت ۲.۱۹ درصد رشد کرده است. دامنه نوسانات امروز این عیار بین کف ۱۴,۲۳۱,۰۰۰ تومان تا سقف ۱۴,۵۶۴,۴۰۰ تومان ثبت شده و نرخ فعلی کمتر از ۲۱ هزار تومان پایین‌تر از سقف روزانه قرار دارد.

مثقال طلا هم‌اکنون با نرخ ۴۷,۲۵۵,۰۰۰ تومان معامله می‌شود که نسبت به ابتدای روز بیش از یک میلیون تومان، معادل مثبت ۲.۲۱ درصد افزایش داشته است. بازه نوسان روزانه این ابزار بین کف ۴۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان و سقف ۴۷,۳۱۵,۰۰۰ تومان بوده و نرخ فعلی عملاً به سقف روز رسیده است.

سکه تمام طرح جدید با نرخ ۱۱۵,۹۶۰,۰۰۰ تومان در حال معامله است که نسبت به آغاز روز ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، معادل مثبت ۲.۰۲ درصد رشد داشته است. این سکه امروز بین کف ۱۱۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان و سقف برابر با نرخ فعلی نوسان کرده و اکنون در سقف روزانه تثبیت شده است.

سکه بهار آزادی امروز به ۱۰۹,۰۱۰,۰۰۰ تومان رسیده که نسبت به ابتدای روز ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، معادل مثبت ۲.۴۴ درصد افزایش دارد. دامنه نوسان این سکه بین ۱۰۶,۳۷۰,۰۰۰ تومان تا نرخ فعلی ثبت شده و حرکت آن به سمت سقف روزانه روشن است.

نیم سکه با نرخ ۶۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان در حال معامله است که نسبت به آغاز روز یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، معادل مثبت ۱.۸۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. این مسکوک امروز بین ۶۰,۵۶۰,۰۰۰ تومان و ۶۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان نوسان داشته و نرخ فعلی فاصله ناچیزی تا سقف روز دارد.

ربع سکه نیز با نرخ ۳۵,۴۶۰,۰۰۰ تومان معامله می‌شود که نسبت به ابتدای روز ۸۰۰ هزار تومان، معادل مثبت ۲.۳۱ درصد رشد کرده است. این سکه امروز از کف ۳۴,۷۶۰,۰۰۰ تومان تا سقف ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان حرکت کرده و اکنون در نزدیکی بالاترین سطح روز قرار دارد.

سکه گرمی با نرخ ۱۷,۳۳۰,۰۰۰ تومان در حال معامله است که نسبت به آغاز روز ۲۰۰ هزار تومان، معادل مثبت ۱.۱۷ درصد افزایش یافته است. این سکه بین ۱۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان تا سقف روزانه برابر با نرخ فعلی معامله شده و اکنون بر بیشترین قیمت روز قرار گرفته است.