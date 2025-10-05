خبرگزاری مهر، گروه استان ها: با توجه به رشد جمعیت و نیاز به توسعه شهری، بلندمرتبه‌سازی به‌عنوان یک راه‌حل اساسی برای مواجهه با بحران کمبود فضا و امکانات در نظر گرفته شده است. این تحول، اگرچه نویدبخش توسعه و پیشرفت است، اما چالش‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و شهری متعددی را به همراه خواهد داشت که نیاز به مدیریت دقیق و رعایت اصول فنی و علمی دارد.

به گفته مسئولان، بلندمرتبه‌سازی در مازندران می‌تواند راه‌حلی برای رفع مشکلات مختلف استان، از جمله بحران مسکن، کمبود زمین برای ساخت‌وساز و نیاز به فضاهای خدماتی و رفاهی باشد. در عین حال، رعایت ضوابط زیست‌محیطی و حفظ هویت طبیعی استان به‌ویژه در مناطق توریستی و ساحلی، از مسائل حیاتی است که نباید نادیده گرفته شود.

استاندار مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر بر لزوم تغییرات اساسی در ساختار شهری استان تأکید کرد وگفت: مازندران به‌عنوان یک استان پرجمعیت و توریستی، به‌دنبال راه‌حل‌هایی برای حل مشکلات ساخت‌وساز است.

حرکت به سمت بلندمرتبه سازی

مهدی یونسی رستمی افزود: یکی از این راه‌حل‌ها، حرکت به سمت بلندمرتبه‌سازی است که می‌تواند فضای کافی برای تأمین مسکن و دیگر نیازهای شهری فراهم کند.

استاندار مازندران همچنین افزود: اما این پروژه‌ها باید با رعایت الزامات زیست‌محیطی و اجتماعی همراه باشند، در مناطق شهری و توریستی مازندران، نیاز است که تمامی پروژه‌ها با دقت و حساسیت بالایی اجرا شوند تا تأثیر منفی بر محیط‌زیست نداشته باشند.

در تدوین چارچوب و ضوابط بلند مرتبه سازی به مقوله های ایجاد تعادل فضایی در بلند مرتبه سازی، ‌ اراضی شیب بالای ۱۵ درصد، پهنه های حفاظت شده زیست محیطی، پهنه های در معرض خطر سیل، سطوح فرودگاه، اراضی و مناطق امنیتی، نظامی و انتظامی توجه ویژه ای شده است.

بیشترین امتیاز در تدوین چارچوب و ضوابط بلند مرتبه سازی مازندران به مناطق جلگه ای شرقی ساحلی و میانی جلگه ای تعلق گرفته است، همچنین رعایت زمین بلند مرتبه سازی به دسترسی‌ها به معبر بالای ۱۸ متر با بَر قطعه ۲۵ متر، عدم سایه اندازی قطعه و رعایت زاویه تابش نور آفتاب ضروری شده است، ضوابط بلند مرتبه سازی در مازندران از زمین های ۲ هزار متر تا ۱۰ هزار متر از ۱۷ تا ۳۳ طبقه است و شرایط ساخت در زمین های بیشتر از یک هکتار به صورت تک بنا و چند بنا نیز مشخص شد. همچنین مقرر شد به ازای هر ۱۰ طبقه بلند مرتبه سازی یک طبقه برای فضا سبز اختصاص بیابد.

تمرکز بر رعایت ضوابط و الزامات در بلندمرتبه‌سازی

عبدالرضا دادبود معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص بلندمرتبه‌سازی در استان گفت: بلندمرتبه‌سازی در استان نه‌تنها می‌تواند مشکلات مسکن را حل کند، بلکه به‌طور بالقوه موجب رونق اقتصادی و افزایش کیفیت زندگی در مناطق شهری می‌شود.

وی تأکید کرد: این پروژه‌ها باید با رعایت کامل ضوابط ساخت‌وساز، قوانین زیست‌محیطی و نیازهای اجتماعی طراحی و اجرا شوند.

وی همچنین افزود: در زمینه بلندمرتبه‌سازی، همه‌چیز به نحوه طراحی و استفاده از منابع بستگی دارد. باید از مواد اولیه نوین و پایدار استفاده کرد و به مسائل انرژی، آب و مدیریت زباله توجه ویژه‌ای داشت.

شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران سیاست های تشویقی و تنبیهی را نیز برای بلند مرتبه سازی در نظر گرفته است. توجه به زباله سوزی در بلند مرتبه سازی، آتش نشانی و تامین آب شرب و مهمتر از همه تامین انرژی تجدید پذیر برق نیز از دیگر الزامات است.

بنابراین گزارش اولویت بلند مرتبه سازی در مازندران برای فعالیت گردشگری و همچنین تامین مسکن ساکنان بومی است؛ به همین دلیل تصمیم گیری برای مسکن غیر دایم در بلند مرتبه سازی سختگیرانه تر خواهد بود.

بلندمرتبه‌سازی به‌عنوان یک ضرورت برای آینده استان

عبدالرضا کریم‌پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت بلندمرتبه‌سازی برای تأمین نیازهای شهری گفت: استان مازندران به‌دلیل موقعیت جغرافیایی و رشد سریع جمعیت، به توسعه شهری نیاز دارد. پروژه‌های بلندمرتبه‌سازی می‌توانند نقش مهمی در بهینه‌سازی استفاده از اراضی شهری داشته باشند.

او با اشاره به روند صدور مجوز برای پروژه‌های بلندمرتبه در استان افزود: در حال حاضر برخی از پروژه‌ها به‌ویژه در مناطق شهری مانند نوشهر و ساری در حال دریافت مجوزهای لازم برای ساخت‌وسازهای بلندمرتبه هستند. این پروژه‌ها باید با در نظر گرفتن ضوابط فنی، اجتماعی و زیست‌محیطی اجرایی شوند.

بلندمرتبه‌سازی در نوشهر؛ پروژه‌ ۴۰ طبقه

یکی از پروژه‌های بلندمرتبه‌سازی در استان مازندران که در حال حاضر مراحل صدور مجوز را طی می‌کند، پروژه‌ای در نوشهر است که برای ساخت یک برج ۴۰ طبقه در نظر گرفته شده است. این پروژه که به‌زودی وارد فاز اجرایی خواهد شد، همچنان در مرحله دریافت مجوز و برنامه‌ریزی است.

مسئولین استان برای این پروژه به‌ویژه در مورد رعایت ضوابط زیست‌محیطی و اجتماعی تأکید دارند. طبق گفته‌های مسئولان، این پروژه با رعایت اصول فنی و رعایت فاصله‌های ایمنی، قرار است فضایی برای زندگی شهری با امکانات مدرن و در عین حال حفظ زیبایی‌های طبیعی منطقه فراهم آورد.

بلندمرتبه‌سازی در مازندران، به‌ویژه در شهرهای ساحلی و توریستی، می‌تواند راه‌حلی مناسب برای رفع نیازهای مسکن و توسعه زیرساخت‌های شهری باشد. اما این تحولات نیاز به دقت نظر در اجرای پروژه‌ها و رعایت الزامات زیست‌محیطی و اجتماعی دارند. مسئولین استان بر اهمیت اجرای پروژه‌های بلندمرتبه‌سازی با رعایت تمامی اصول فنی و علمی تأکید دارند و بر این باورند که این پروژه‌ها می‌توانند به توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی مردم مازندران کمک کنند.

در نهایت، آینده ساخت‌وساز در مازندران به‌طور مستقیم با تعادل میان توسعه شهری و حفظ طبیعت استان گره خورده است. به‌همین دلیل، تمامی پروژه‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که در عین پاسخگویی به نیازهای جامعه، تأثیرات منفی بر محیط‌زیست نداشته باشند. مازندران به‌عنوان یک استان پیشرو در زمینه بلندمرتبه‌سازی، به‌زودی شاهد تحولات عظیمی خواهد بود که نه‌تنها مشکلات موجود را حل می‌کند، بلکه به یک الگوی موفق در توسعه پایدار تبدیل خواهد شد.