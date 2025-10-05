  1. استانها
  آذربایجان غربی
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۸

آغاز کشت پاییزه در آذربایجان‌غربی با کاشت کلزا

ارومیه- رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از آغاز کشت پاییزه محصولات زراعی در اراضی کشاورزی استان خبر داد و گفت: سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با کشت کلزا در مزارع استان رسماً آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا اصغری ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از مزارع روستای آیبلو از توابع شهرستان ارومیه اظهار کرد: ارتقای آگاهی عمومی و ترویج الگوهای صحیح کشت نقش مهمی در افزایش بهره‌وری تولید و مدیریت بهینه مصرف آب دارد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت کلزا رفته است، افزود: با توزیع هشت‌هزار و ۱۰۰ کیلوگرم بذر، سطح سبز حدود ۴۰۰ هکتار از این مزارع به ثبت رسیده است.

اصغری با بیان اینکه کاهش نزولات آسمانی و تغییرات اقلیمی بر روند کشت پاییزه تأثیر گذاشته است، گفت: به دلیل محدودیت منابع آبی، امسال سطح کشت نسبت به سال‌های گذشته کاهش خواهد داشت و به کشاورزان توصیه می‌شود محصولات کم‌آب‌بر دیم از جمله جو را در اولویت قرار دهند.

وی ادامه داد: در کشت محصولات دیم ریسک کمتری وجود دارد و کشاورزانی که الگوی کشت ابلاغی و روش‌های نوین آبیاری مانند نوار تیپ را به کار گیرند، از خدمات حمایتی شامل تسهیلات، بذر گواهی‌شده و کود یارانه‌ای بهره‌مند خواهند شد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به برنامه ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: در سال زراعی جاری، کشت ۹۸ هزار هکتار گندم آبی و ۳۰۰ هزار هکتار گندم دیم در دستور کار قرار دارد. همچنین ۱۵ هزار و ۵۷۳ هکتار جو آبی و ۷۰ هزار هکتار جو دیم نیز در سطح استان کشت خواهد شد.

به گفته وی، سه‌هزار و ۶۷۸ دستگاه کارنده کالیبره برای انجام عملیات کشت آماده به کار هستند و تاکنون ۲۷ هزار و ۶۰۰ تن بذر رسمی گندم و جو در طبقات مختلف تأمین شده که ۹ هزار و ۸۹۶ تن آن از طریق کارگزاری‌های رسمی بین بهره‌برداران توزیع شده است.

اصغری همچنین از تأمین و توزیع انواع کودهای شیمیایی برای کشت پاییزه خبر داد و افزود: تاکنون ۱۱ هزار و ۲۶۷ تن کود ازته، دو هزار و ۴۶۰ تن کود فسفاته و ۷۷۰ تن کود پتاسه در سطح استان توزیع شده است.

