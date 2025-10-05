«عیار ۲۴» به بازار نشر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «عیار ۲۴؛ روایتهایی از پایمردی طلایی زنان ایرانی» به قلم معصومه صفاییراد از سوی انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای(مدّظلّهالعالی) منتشر و روانه بازار نشر شد.
در پی انفجار پیجرها در لبنان و شهادت مجاهد کبیر و رهبر حزبالله لبنان شهید سید حسن نصرالله، رهبر معظّم انقلاب اسلامی حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای(مدّظلّهالعالی) در پیام مهمی در واکنش به حوادث کشور لبنان فرمودند: «بر همه مسلمانان فرض است که با امکانات خود در کنار مردم لبنان و حزبالله سرافراز بایستند و در رویارویی با رژیم غاصب و ظالم و خبیث آن را یاری کنند». بعد از این پیام، مردم سرافراز ایران کمکهای همدلانه خود را در قالب پویشی با عنوان «ایران همدل» به دست مردم کشور لبنان رساندند.
کتاب عیار ۲۴، در ۱۶۰ صفحه داستان زنانی را نقل میکند که پایمردی خود را با اهدای طلا نشان دادند. زنانی که از طلاهایشان دل کنده بودند تا سهم خودشان را در مبارزه با صهیونیستها بپردازند. این کتاب پای حرفهای زنانی از سراسر ایران با سنین مختلف نشسته و در ۵۱ روایت قصه آنها را بیان کرده است.
چاپ نخست این کتاب در سالگرد نماز جمعه نصر از سوی انتشارات انقلاب اسلامی منتشر و روانهی بازار نشر شده است. علاقهمندان میتوانند این کتاب را از پایگاه الکترونیکی انتشارات به نشانی www.khameneibook.ir تهیه نمایند.
