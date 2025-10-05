رایگان: پرهیز از خوددرمانی در بیماری های قلبی عروقی ضروری است

فریبا رایگان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم پرهیز از خوددرمانی در بیماری های قلبی عروقی اظهار کرد: رعایت اصول اولیه و تماس فوری با اورژانس می‌تواند از بروز پیامدهای خطرناک جلوگیری کند.

وی با اشاره به اینکه درد قلبی ممکن است در شرایط مختلفی از جمله هنگام خواب یا فعالیت‌های روزمره بروز کند، ابراز کرد: در صورت بروز درد در حین فعالیت، لازم است فرد بلافاصله فعالیت خود را متوقف نماید.

متخصص قلب و عروق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با تأکید بر اهمیت همراه داشتن دارو برای بیماران در معرض خطر تصریح کرد: افراد مبتلا به انسداد عروق کرونر یا دارای سابقه سکته قلبی باید همواره قرص نیتروگلیسیرین زیرزبانی در دسترس داشته باشند.

وی درباره نحوه مصرف این دارو توضیح داد: در صورت بروز درد قلبی، ابتدا باید یک قرص نیتروگلیسیرین زیر زبان قرار داده شود و در صورت عدم بهبود طی پنج دقیقه، مصرف قرص دوم و سپس سوم مجاز است.

رایگان هشدار داد: اگر پس از مصرف سه قرص درد بهبود نیافت، باید بدون تأخیر با مرکز فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ تماس گرفت و به هیچ عنوان نباید شخصاً به بیمارستان مراجعه کرد.

وی در پایان با اشاره به اهمیت ارتقای آگاهی عمومی تأکید کرد: در صورت بروز هرگونه نشانه از درد قلبی، انجام اقدامات صحیح و پرهیز از خوددرمانی می‌تواند نقش مهمی در حفظ جان بیماران ایفا کند.