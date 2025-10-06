جدیدترین ضوابط مقاطع کاردانی و کارشناسی علوم پزشکی؛ اعلام شرایط تحصیل

به گزارش خبرنگار مهر، آئین نامه آموزشی مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته مصوب نود و ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ ابلاغ شد.

مقاطع تحصیلی در نظام آموزش عالی علوم پزشکی ایران شامل: کاردانی (فوق دیپلم)، کارشناسی (لیسانس) پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) ناپیوسته، دکتری حرفه ای صرفاً رشته های فیزیوترایی و شنوایی شناسی، دکتری عمومی، دکتری تخصصی (Ph.D)، تخصص بالینی (دستیاری)، فوق تخصص، تحصیلات تکمیلی (فلوشیپ) گواهینامه است.

شرایط ورود و نام نویسی دوره های کاردانی کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته اعم از دوره های آموزش رایگان و شهریه پرداز

- پذیرفته شدن در آزمون ورودی

- داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش نظام قدیم پیش دانشگاهی و نظام جدید از داخل یا خارج کشور با برابر آموزش های حوزوی مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

- مجاز بودن به ادامه تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری کشور و داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

- سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قوانین مربوطه

- چنانچه دانشجو با توجه به ضوابط اعلام شده در دفترچه آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور از سلامت جسمی و روانی لازم برای رشته پذیرفته شده برخوردار نباشد، براساس نظر شورای پزشکی دانشگاه اجازه تحصیل در رشته اعلام شده را ندارد. مسئولیت ثبت نام و شروع دوره افراد غیر مجاز از نظر سلامت جسمی و روانی لازم برعهده مسئولین آموزش دانشگاه خواهد بود.

تبصره ۱: ارائه اصل گواهینامه پایان دوره متوسطه مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش (نظام قدیم پیش دانشگاهی و نظام جدید) حداکثر تا یک سال بعد از ثبت نام اولیه الزامی است.

تبصره ۲: پرداخت شهریه دانش آموختگان را از انجام دیگر تعهدات قانونی خاص معاف نمی کند.

پذیرفته شدگان آزمون ورودی موظفند در مهلت هایی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور یا دانشگاه اعلام می شود برای نام نویسی و انتخاب واحد به دانشگاه ذیربط مراجعه کنند. عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعلام نتایج آزمون انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.

دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی در زمانی که دانشگاه اعلام می کند برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند. عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی در یک نیمسال بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترک تحصیل است و دانشجو از تحصیل محروم خواهد شد.

تبصره ۱: در موارد استثنایی که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه میداند باید دلایل آن را حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان نیمسال به صورت مکتوب به اداره آموزش ارائه دهد. در صورت تایید موجه بودن ترک تحصیل توسط شورای آموزشی دانشگاه آن نیمسال جزء مدت مجاز تحصیل وی محسوب و مرخصی تحصیلی برای آن نیمسال صادر می شود.

تبصره ۲: دانشجویی که ترک تحصیل کرده چنانکه بخواهد مدارک تحصیلی خود را دریافت کند، موظف است خسارت هزینه آموزش رایگان را مطابق با مقررات مربوط به سهمیه قبولی بپردازد.

دانشجو در یک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در پیش از یک رشته و در یک یا چند دانشگاه اعم از دولتی یا غیر دولتی به استثنای دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور و دوره های مجازی مؤسسات آموزشی عالی و دانشگاه ها را نخواهد داشت. در صورت تخلف از رشته موخر محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام می شود و دانشجو در این حال موظف است کلیه هزینه های مربوط به رشته حذف شده را مطابق مقررات مربوط به سهمیه قبولی بپردازد.

تبصره: دانشجویان ممتاز استعدادهای درخشان از شمول این ماده مستثنی و تابع آیین نامه و ضوابط مربوط به خود هستند.

براساس نظام آموزشی که در آئین نامه آموزشی مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته مشخص شده است، آموزش در تمام دانشگاههای کشور مبتنی بر نظام واحدی است. در نظام واحدی ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس به همان درس محدود است.

حدود اختیارات دانشگاه در مورد برنامه درسی

کلیه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی موظفند برنامه درسی و سرفصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی را اجرا کنند.

تبصره ۱: تنظیم برنامه تحصیلی دانشجویان با رعایت پیش نیازها، روش تدریس و جابجا کردن ریز مواد و طرح مطالب جدید در یک درس بر عهده دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی است.

تبصره ۲: در مواردی که برنامه آموزشی مصوب کشوری تغییر کند (بازنگری شود) ارائه واحد و تطبیق واحدهای دانشجو با برنامه آموزشی جدید بر عهده شورای آموزشی دانشکده است.

تبصره ۳: چنانچه دانشجو درسی را همزمان با پیش نیاز آن درس اخذ کند در صورت مردودی در درس پیش نیاز صرفاً ملزم به اخذ و گذراندن مجدد درس پیش نیاز است. نمره قبولی درس پیش نیاز در همان نیمسالی که اخذ و قبول شده است، ثبت می شود.

براساس این آئین نامه، به دانشگاه های علوم پزشکی اجازه داده می شود حداکثر تا سقف ۲۰ از کل واحدهای درسی دوره در هر برنامه آموزشی را از دروس ارائه شده در جدول دروس اختیاری (non-core) بر اساس نیاز منطقه و شرایط خاص پس از تصویب در شورای آموزشی دانشگاه و تصویب در کلان منطقه آمایشی تغییر دهند.

همچنین به دانشگاه های علوم پزشکی اجازه داده می شود حداکثر تا سقف ۲۰ درصد از محتوای هر درس را براساس نیاز و شرایط خاص پس از تصویب در شورای آموزشی دانشگاه و تصویب در کلان منطقه آمایشی تغییر دهند.

واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن هر یک از دوره های تحصیلی گروه پزشکی برابر سرفصل برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی به شرح زیر است:

دوره کاردانی ۶۴ تا ۶۸ واحد.

دوره کارشناسی پیوسته ۱۳۰ واحد.

دوره کارشناسی ناپیوسته ۶۵ واحد

هر دانشجو در هر نیمسال تحصیلی حداقل ۱۲ و حداکثر تا ۲۰ واحد درسی را باید انتخاب کند.

تبصره ۱: در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلی حداقل ۱۷ باشد می تواند با نظر مدرس راهنما و موافقت شورای آموزشی دانشکده در نیمسال بعد حداکثر تا ۲۴ واحد درسی انتخاب کند.

تبصره ۲: در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه دانشجو از رعایت شرط انتخاب واحد حداقل ۱۲ واحد معاف است.

تبصره ۳: در دوره تابستانی دانشجو مجاز به انتخاب بیش از ۶ واحد درسی نیست.

دروس کارآموزی در عرصه در آخرین سال تحصیلی ارائه می شود. شرط اخذ و گذراندن این دروس گذراندن کلیه واحدهای درسی دوره آموزشی است.

تبصره ۱: چنانچه دانشجو حداکثر ۵ واحد درسی عمومی پایه و تخصصی تئوری با عملی باقیمانده داشته باشد، در صورت تایید شورای آموزشی دانشگاه با رعایت مقررات آموزشی و حضور در کلاس های درسی همراه با دروس کارآموزی در عرضه می تواند این دروس را اخذ کند.

تبصره ۲: در مواردی که در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه دانشجو حداکثر ۲۴ واحد درسی باقی داشته باشد. در صورتی که در نیمسال قبل مشروط نشده باشد با نظر دانشکده می تواند کلیه آن واحدها را در آن نیمسال انتخاب کند.

درس معرفی به مدرس و درس تئوری و یا عملی نیز تابع قوانین خود هستند.

زبان پیش دانشگاهی: در دو سطح زبان پیش دانشگاهی ۱ و زبان پیش دانشگاهی ۲ هر کدام به میزان ۳ واحد نظری ارائه می شود. پس از اعلام نتایج آزمون سطح بندی (آزمون سطح بندی توسط اعضای هیئت علمی گروه زبان انگلیسی در هر دانشگاه طراحی می شود، اداره آموزش دانشکده ها نسبت به برنامه ریزی حضور دانشجویان در کلاس های دروس زبان پیش دانشگاهی ۱ و ۲ ) بسته به کسب نمره لازم) اقدام کند.

به منظور افزایش کیفیت آموزش تعداد دانشجویان هر کلاس حداکثر ۵۰ نفر باشد. ارائه این دروس در دانشگاهها از هر لحاظ از جمله ثبت نمرات در کارنامه دانشجو احتساب در میانگین پایان نیم سال و مشروطی و میانگین کل نمرات دانشجو مانند دروس دانشگاهی است و تابع مقررات آموزشی است.

طول مدت تحصیل: حداکثر مدت مجاز تحصیل در مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ۳ سال و در مقطع کارشناسی پیوسته ۶ سال است. در صورتی که دانشجو نتواند واحدهای دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند از دانشگاه اخراج می شود.

فراغت از تحصیل: میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل باید حداقل ۱۲ باشد تا در رشته خود حسب مورد مدرک کاردانی، کارشناسی پیوسته و یا کارشناسی ناپیوسته دریافت کند در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو از ۱۲ کمتر باشد چنانچه از نظر طول مدت تحصیل مانعی نداشته باشد می تواند حداکثر تا ۲۰ واحد درسی با نظر شورای آموزشی دانشکده اخذ کند.

در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در یک نیمسال تحصیلی و در دوره کارشناسی پیوسته در ۲ نیمسال تحصیلی مجدداً انتخاب و آن دروس را تکرار کند تا میانگین کل خود را جبران کند. در این صورت نمرات دروس تکراری علاوه بر نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل ثمرات او محاسبه می شود.

دانشجویی که کلیه واحدهای درسی یکی از مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد. فارغ التحصیل آن مقطع شناخته می شود.

این آئین نامه در نود و ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ به تصویب رسید و برای آن دسته از دانشجویانی که از سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ وارد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می شوند لازم الاجرا است و از این تاریخ به بعد تمام آیین نامه ها بخش نامه ها و دستورالعمل های مغایر با آن برای این گروه از دانشجویان لغو می شود.