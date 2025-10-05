  1. بین الملل
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۰

بیش از ۶۰ کشته در پی وقوع سیل و رانش زمین در نپال و هند+ فیلم

بر اثر بارش باران‌ های سیل‌ آسا در نپال و هند و وقوع رانش زمین، بیش از ۶۰ نفر جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دویچه وله، دست کم ۶۰ نفر جان خود را بر اثر رانش زمین و سیل که در پی بارش باران‌ های سیل‌ آسا در نپال و هند رخ داد، از دست داده‌ اند.

به گفته مقام‌ های مسئول، بیش‌ از همه شرق نپال قربانی داده است.

بارش باران‌ های سهمگین سبب آب‌ گرفتگی و آسیب به خیابان‌ ها و پل‌ ها نیز شده است.

به گزارش رسانه‌های دولتی چین، در سمت تبت کوه اورست حدود هزار نفر در اردوگاه‌ های کوهنوردی به دلیل کولاک گرفتار شده‌ اند.

توده‌ های برف راه‌ های دسترسی و مسیرهای منتهی به اردوگاه‌ های چادر زده شده در این منطقه که در ارتفاع بیش از ۴ هزار و ۹۰۰ متری قرار دارد را سد کرده‌ اند.

تیم‌ های امداد و نجات و صدها روستایی در تلاش‌ اند تا مانع‌ زدایی کرده و مسیرهای دسترسی را هموار سازند.

