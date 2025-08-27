دست کم ۳۰ کشته در پی رانش زمین در جامو و کشمیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، در پی بارندگی شدید و رانش گسترده زمین در نزدیکی معبدی در شهر کاترا در جامو و کشمیر دست کم ۳۰ نفر جان باختند.
پارامویر سینگ، رئیس پلیس منطقهای با تایید قربانیان از تداوم عملیات امداد و نجات خبر داد. بارندگی شدید در این منطقه به تعطیلی مدارس، ادارات و سایر کسبوکارها منجر شده و مقامات از شهروندان خواستهاند تا در خامه بمانند.
منطقه جامو و کشمیر از دوشنبهشب با سنگینترین بارندگی چند دهه اخیر خود مواجه شده که پلها و جادهها را تخریب کرده و منطقه بزرگی را زیر آب برده و به تخلیه اجباری ساکنان و انتقال به مناطق امن منجر شده است.
به گفته مقامات تاکنون دست کم سه هزار و ۵۰۰ نفر به مناطق امن منتقل شدهاند. راهآهن هندوستان حرکت ۱۸ قطار به مقصد و از مبدا ایستگاههای کاترا، اودامپور و جامو را لغو کرده است.
تلفنهای همراه و خدمات اینترنت همچنان در منطقه قطع بوده و بارندگی شدید، عملیات بازسازی زیرساخت را با مانع مواجه کرده است.
رگبار شدید در منطقه «دودا» در استان جامو دیروز به مرگ چهار نفر منجر شد. تازهترین قربانیان ناشی از بارندگی در این منطقه پس از رگبار مرگبار در مناطق کاتوآ و کیشتوار و کشته شدن دست کم ۷۰ و مفقود شدن ۲۵ تن رقم خورده است.
