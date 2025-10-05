  1. استانها
درخشش قزوین در اولین روز لیگ برتر دوچرخه‌سواری

قزوین- تیم یارا قزوین در جایگاه سوم روز نخست لیگ برتر دوچرخه‌سواری ایستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز از رقابت‌های لیگ برتر دوچرخه‌سواری کشور، تیم یارا قزوین با عملکردی قابل‌توجه موفق شد در رده سوم جدول تیمی قرار گیرد.

این رقابت‌ها امروز شنبه به میزبانی شهرستان فریدونکنار برگزار شد و تیم‌های دانشگاه آزاد تبریز و سپاهان اصفهان به ترتیب مقام‌های اول و دوم را از آن خود کردند.

مرحله نخست مسابقات در بخش سرعت برگزار شد و رکاب‌زنان تیم یارا توانستند با هماهنگی و انسجام تیمی در میان برترین‌های کشور جای گیرند.

بر اساس اعلام فدراسیون دوچرخه‌سواری، مرحله دوم این رقابت‌ها فردا یکشنبه برگزار خواهد شد.

