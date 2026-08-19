حضور بیش از ۸۳ هزار داوطلب از خراسان رضوی در آزمون سراسری ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد ساده با بیان اینکه آزمون سراسری سال جاری دانشگاه‌ها در ۲۵ شهر استان خراسان رضوی برگزار می‌شود، اظهار کرد: کل داوطلبان شرکت کننده در این آزمون از استان حدود ۸۳ هزار و۷۰۰ نفر است که از این تعداد ۶۴.۵ درصد خانم‌ها و ۳۵.۵ درصد آقایان هستند.

مشاور اجرایی معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ در صبح و بعدازظهر پنجشنبه ۲۹ و صبح جمعه ۳۰ مرداد برگزار خواهد شد، اظهار کرد: همزمان با آزمون سراسری، آزمون پذیرش دانشجو-معلم نیز جهت پذیرش داوطلبان در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی نیز برگزار خواهد شد.

جابجایی روز آزمون گروه آموزشی علوم تجربی از روز دوم به روز اول

وی افزود: تفاوت عمده‌ای که آزمون سال جاری با سالیان گذشته دارد، علاوه بر شرایط خاص حاکم بر کشور که منجر به تاخیر در برگزاری آزمون شد، جابجایی روز آزمون گروه آموزشی علوم تجربی از روز دوم به روز اول است. بنابراین داوطلبان گروه آموزشی علوم تجربی توجه ویژه‌ای داشته باشند که آزمون در صبح روز پنجشنبه برگزار خواهد شد.

ساده با تاکید بر اینکه در این آزمون در کل کشور یک میلیون و ۷۰هزار نفر داوطلب شرکت خواهند کرد، تصریح کرد: از این تعداد حدود ۷۰۰ هزار نفر معادل ۶۵ درصد خانم‌ها و ۳۷۰ هزار نفر معادل ۳۵ درصد آقایان هستند. در استان خراسان رضوی این آزمون در ۲۵ شهر برگزار خواهد شد. کل داوطلبان در استان خراسان رضوی حدود ۸۳ هزار و۷۰۰ نفر است که از این تعداد ۶۴.۵ درصد خانم‌ها و ۳۵.۵ درصد آقایان هستند.

مشاور اجرایی معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد خاطرنشان کرد: در شهر مشهد هفت حوزه آزمون وجود دارد که بزرگترین آن حوزه دانشگاه فردوسی مشهد است. در کل شهر مشهد با حدود ۴۰هزار و۳۰۰ داوطلب آزمون برگزار خواهد شد که نسبت خانم‌ها و آقایان در شهر مشهد و استان خراسان مشابه یکدیگر است. در دانشگاه فردوسی مشهد، ۲۶هزار و۲۰۰ نفر داوطلب حضور پیدا خواهند کرد که از این تعداد حدود ۵۵.۵ درصد خانم‌ها و ۴۴.۵ درصد آقایان هستند.

وی با بیان اینکه دانشگاه فردوسی مشهد همچون دوره‌های قبل تمامی امکانات خود را برای برگزاری هرچه بهتر این آزمون بسیج کرده است، گفت: ۱۲ دانشکده از مجموع دانشکده‌های دانشگاه فردوسی مشهد در این آزمون همکاری خواهند داشت. نکات مهمی که داوطلبان لازم است به آن توجه داشته باشند همراه داشتن کارت ورود به جلسه به همراه کارت شناسایی معتبر عکس‌دار ترجیحاً کارت ملی است.