ماهانه ۱۱ هزار کیسه آرد در دهلران توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، مراد یگانه عصر یکشنبه در نشست کارگروه آرد و نان شهرستان گفت : تعداد 61نانوایی در شهرستان وجود دارد که ماهیانه بیش از 11هزار کیسه آرد در بین آنها توزیع می شود.

وی به توزیع یک هزارو 124کیسه آرد شناور در شش ماه سال نخست اشاره کرد و گفت : پایش و نظارت مستمر بر کیفیت نان ، ساعت کاری و بهداشت نانوایی ها از جمله مواد بسیار مهمی است که باید مورد توجه اعضای کارگروه قرار بگیرد.

فرماندار ویژه شهرستان با انتقاد از عدم نظارت مسئولان مرتبط بر نانوایی ها بیان داشت : برخورد با نانوایی‌های متخلف و قانون گریز که با کارت های خارج از مصرف روزانه مردم اقدام به فروش آرد می کنند یکی از اولویت‌های ما در راستای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقای کیفیت خدمات دردهلران است لذا همه متولیان بایدبه صورت مستمرنانوایی ها را پایش کنند.

یگانه ادامه داد : دوگانه سوز کردن نانوایی های سطح شهرستان هم از موضوعات بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد و در این راستان تسهیلاتی فراهم شده است که مطلبد دستگاه با معرفی افراد این مهم را در سطح شهرستان انجام بدهند.

فرماندار ویژه دهلران به نظارت بر کارخانه آرد شهرستان اشاره کرد و گفت : اعضای کارگروه ماهیانه دوبار از این کارخانه بازدید و نظارت های لام را در این خصوص داشته باشند.