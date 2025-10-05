  1. استانها
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۳

نبرد قضایی با اژدهای هفت‌سر فساد؛ تعلیق کارمند متخلف در ساوه

ساوه – در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تخلفات مالی در یکی از ادارات دولتی شهرستان ساوه، یک کارمند این اداره به اتهام دریافت رشوه و سوءاستفاده از موقعیت شغلی تحت پیگرد قضایی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ساوه، پس از انجام تحقیقات تخصصی توسط بازپرس پرونده و اقدامات ضابطین قضایی، مشخص شد کارمندی با دریافت مبالغی اقداماتی در راستای منافع افراد خاص انجام داده است.

با روشن شدن ابعاد اقدامات مجرمانه و جمع‌آوری مستندات لازم، دادستان شهرستان ساوه دستور تعلیق فوری این کارمند را صادر کرد و وی از ادامه خدمت منع شد.

دادستانی ساوه با تأکید بر نظارت دقیق بر عملکرد ادارات و نهادهای خدمات عمومی بیان کرد: هیچ فردی در برابر قانون مصونیت ندارد و دستگاه قضایی با بهره‌گیری از ظرفیت ضابطین قضایی در نهادهای انتظامی و اطلاعاتی با جدیت تمام با اژدهای هفت‌سر فساد مبارزه خواهد کرد.

همچنین دادستان شهرستان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک به فساد، با ارائه مستندات، موضوع را به دادستانی گزارش دهند تا با سرعت و قاطعیت مورد رسیدگی قرار گیرد؛ چرا که این اقدام در راستای صیانت از بیت‌المال، حفظ حقوق عامه و افزایش اعتماد عمومی صورت می‌گیرد.

