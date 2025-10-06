خبرگزاری مهر،گروه استانها: بلوار ارم همدان، بهارهای دل‌انگیز، تابستان‌های خنک، پاییزهای زیبا و زمستان شورانگیز، درختان کهنسال، عطر گل‌ها و نگاه همیشگی به قله باشکوه الوند، سال‌هاست که به‌عنوان پاتوق محبوب همدانی‌ها و مسافران شناخته می‌شود؛ جایی که خانواده‌ها برای قدم‌زدن، جوانان برای دیدار دوستان و گردشگران برای عکاسی و تجربه یک طبیعت شهری کم‌نظیر به آن پناه می‌آورند.

اما این محور سبز و تاریخی، امروز در معرض تهدیدی جدی قرار گرفته است؛ طرح احداث یک هتل لوکس و چند ستاره در همین نقطه، زنگ خطر نابودی مرحله‌به‌مرحله این میراث طبیعی و گردشگری را به صدا درآورده است.

روایت یک فرسایش آرام

طی چند دهه اخیر، همدان شاهد تغییرات شدید در بافت طبیعی خود بوده است. باغات قدیمی یکی پس از دیگری جای خود را به سازه‌های بتنی داده‌اند و مناظر طبیعی کم‌کم به قاب عکس‌ها و خاطرات مردم محدود شده‌اند. بلوار ارم یکی از معدود نقاطی است که هنوز توانسته کمی از اصالت خود را حفظ کند. این مسیر، چشم‌انداز مستقیم به دامنه‌های الوند دارد و از هر گوشه‌اش می‌توان شکوه این قله را لمس کرد.

اکنون، در فضای کنونی بلوار ارم، دو هتل فعال وجود دارد که به همراه بیمارستان این محدوده، حجم رفت‌وآمد زیادی را به منطقه تحمیل می‌کنند. اضافه شدن یک هتل دیگر به این ترکیب، نه‌تنها فشار مضاعف بر اکوسیستم و زیرساخت‌ها وارد می‌کند، بلکه با بلندمرتبه‌سازی جدید، منظر باز به الوند – که بخش مهم هویت بصری همدان است – را خواهد بست.

ساخت هتل جدید در این محدوده، پیامدهایی فراتر از اشغال یک قطعه زمین دارد. این اقدام به معنای نابودی تدریجی فضای سبز شهری و درختان بلوار ارم، تشدید مشکلات ترافیکی و افزایش بحران عبور و مرور، بالا رفتن هزینه‌های نگهداری و خدمات شهری در این منطقه، تهدید زیست‌بوم و ایجاد فشار بر منابع طبیعی منطقه و تخریب هویت بصری و کاهش جذابیت گردشگری همدان برای آینده است.

مدیریت کلان استان همدان وظیفه دارد فراتر از سود کوتاه‌مدت نگاه کند. منفعت یک سرمایه‌گذاری خصوصی هرگز نباید بر منافع بلندمدت و عمومی شهروندان برتری یابد؛ به‌خصوص وقتی پای یکی از آخرین بازمانده‌های طبیعت شهری در میان است.

تجربه دیگر شهرها؛ توسعه بدون تخریب قلب شهر

یک نگاه به تجربه شهرهای گردشگرپذیر کشور مانند شیراز، یزد یا حتی شهرهای شمالی نشان می‌دهد که پروژه‌های اقامتی لوکس و چند ستاره، اغلب در نقاطی دور از مرکز پرازدحام شهر ساخته شده‌اند؛ چندین کیلومتر خارج از محدوده اصلی، با محوریت گسترش مرزهای شهر و ایجاد ارزش افزوده در مناطق کمتر توسعه‌یافته.

اما در همدان، تمرکز بر یک نقطه به‌ویژه بلوار ارم عملاً به معنی فشرده‌سازی جمعیت، فعالیت اقتصادی و گردشگری در یک محدوده کوچک است. این سیاست نه‌تنها به فرسایش سریع محیط منجر می‌شود بلکه فرصت رشد و سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های شهر را نیز از بین می‌برد.

بلوار ارم در روزهای آخر هفته و تعطیلات، به‌طور طبیعی میزبان موجی از خودروهاست. همین حالا در ساعات پیک، ترافیک سنگین و قفل‌شدگی مسیرها باعث نارضایتی رانندگان و شهروندان می‌شود. اضافه شدن یک هتل بزرگ، با جذب صدها خودرو مهمان و خدماتی، این وضعیت را به مرز انفجار ترافیکی خواهد رساند.

حتی اگر سرمایه‌گذار وعده ساخت پارکینگ‌های وسیع دهد، مشکل همچنان باقی خواهد ماند؛ زیرا بحران ترافیک این منطقه ناشی از حجم بالای سفرها و تمرکز فعالیت‌هاست، نه صرفاً کمبود فضای پارک. ایجاد پارکینگ تنها به معنی ورود خودروهای بیشتر به محدوده‌ای است که هم‌اکنون ظرفیتش پر شده است.

آخرین هشدار قبل از تغییر چهره همدان

بلوار ارم جایگاه خاصی در حافظه جمعی مردم دارد؛ اینجا فقط یک خیابان نیست، بلکه بخشی از هویت شهری و طبیعی همدان است. ساخت یک هتل لوکس در این محدوده، تصمیمی است که اثراتش برای دهه‌ها باقی خواهد ماند. چنین پروژه‌هایی باید در نقاطی با ظرفیت توسعه و بدون فشار بر بافت طبیعی اجرا شوند تا هم گردشگری تقویت شود و هم محیط‌زیست و منظر تاریخی شهر حفظ گردد.

امروز چشم‌های بسیاری به استاندار و نمایندگان مردم همدان در مجلس شورای اسلامی دوخته شده تا ببیند آیا این تصمیم، به سود شهر و شهروندان خواهد بود یا به فهرست اشتباهات عمرانی که جبرانشان ناممکن است، اضافه می‌شود.

ساخت هتل جدید در بلوار ارم همدان قلب گردشگری را هدف قرار می‌دهد

عضو شورای اسلامی شهر همدان و رئیس مرکز پژوهش‌های شورا در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد جدی از طرح ساخت هتل جدید در بلوار ارم، آن را مغایر با اصول توسعه متوازن شهری دانست و اظهار کرد: در حال حاضر دو هتل فعال و یک بیمارستان بزرگ در این محدوده وجود دارد و بار ترافیکی این بخش از شهر به‌شدت بالاست. اضافه کردن یک هتل دیگر نه تنها کمکی به گردشگری این منطقه نمی‌کند، بلکه فشار مضاعفی بر ترافیک و زیرساخت‌های شهری وارد خواهد کرد.

سعید شهابی‌نیا با تشریح اهمیت بلوار ارم افزود: این منطقه، قلب طبیعی گردشگری همدان محسوب می‌شود. اکثریت مردم شهر هر پنجشنبه و جمعه برای تفریح، قدم‌زدن و استفاده از فضاهای سبز به این سمت می‌آیند. به گونه‌ای که در ساعات اوج، مسیرهای منتهی به بلوار عملاً قفل می‌شود و عبور و مرور وسایل نقلیه به کندی صورت می‌گیرد.

وی افزود: بلوار ارم نباید قربانی پروژه‌های سنگینی شود که به ظرفیت طبیعی آن فشار می‌آورند. توسعه گردشگری صرفاً به جذب سرمایه‌گذار در یک نقطه محدود نیست، بلکه باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که سود و رونق اقتصادی به همه مناطق شهر برسد.

فرصت‌های مغفول در سایر نقاط شهر

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر همدان با اشاره به امکان توسعه پروژه‌های اقامتی در سایر بخش‌ها گفت: این سرمایه‌گذار می‌تواند در نقاط دیگر شهر اقدام به ساخت هتل کند تا سایر مناطق هم توسعه پیدا کنند. این امر نه تنها تعادل و توازن شهری را حفظ می‌کند، بلکه منافع گردشگری را به مناطق کمتر برخوردار منتقل می‌سازد. این توسعه متوازن باعث نفع مستقیم شهروندان و فعالان اقتصادی سراسر همدان خواهد شد.

وی ادامه داد: ساخت پارک بزرگ پردیسان در این منطقه، ارزش افزوده زیادی ایجاد کرده و مردم رضایت کامل دارند. همچنین پارک آبی جدید به‌زودی افتتاح خواهد شد و این دو پروژه به تنهایی جذابیت گردشگری منطقه را چند برابر کرده‌اند. حتی مردم درخواست کرده‌اند که در سوی دیگر بلوار هم پارکی مشابه احداث شود تا ظرفیت تفریحی و توریستی این محدوده افزایش یابد.

شهابی‌نیا با تاکید بر اهمیت برنامه‌ریزی جامع برای رشد شهری تصریح کرد: توسعه شهر باید متوازن باشد؛ تمرکز بیش از حد بر یک منطقه نه تنها موجب افزایش بار ترافیکی و فشار بر زیرساخت‌ها می‌شود، بلکه سایر نقاط شهر را از فرصت‌های رشد محروم می‌کند. ما در شورا معتقدیم که همدان با داشتن ظرفیت‌های متنوع طبیعی و تاریخی، باید طرح‌های گردشگری را در تمام بخش‌ها گسترش دهد.

وی خاطرنشان کرد: هرچند نظر شورای شهر در صدور مجوز چنین پروژه‌هایی ملاک اصلی تصمیم‌گیری نیست و فرآیندهای دیگری برای بررسی وجود دارد، اما بنده به عنوان عضو شورای اسلامی شهر همدان مخالفت خود را به‌طور رسمی اعلام کرده‌ام. تجربه نشان می‌دهد که بی‌توجهی به ظرفیت طبیعی یک منطقه، در بلندمدت اثرات منفی جدی بر کیفیت زندگی شهروندان و استقبال گردشگران خواهد داشت.

شهابی‌نیا در پایان گفت: ساخت هتلی دیگر در بلوار ارم، قلب گردشگری همدان را هدف قرار می‌دهد. این منطقه باید با اقدامات متناسب با ظرفیت طبیعی‌اش مدیریت شود تا هم زیبایی و آرامش آن حفظ گردد و هم تعادل توسعه شهری برقرار بماند.

هجوم سرمایه‌گذاری به قلب بلوار ارم همدان؛ نابودی یک منظر تاریخی و طبیعی

عضو شورای اسلامی شهر همدان و رئیس کمیسیون عمرانی شورا، در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر حساسیت ترافیکی بلوار ارم و مخالفت با ساخت هتل جدید در این محدوده اظهار کرد: بلوار ارم همدان از نظر ترافیکی توان و ظرفیت پذیرش یک هتل جدید را ندارد.

مهدی حیدری افزود: همین امروز، در ساعات پیک رفت‌وآمد، شاهد بار ترافیکی بسیار سنگین در این بلوار هستیم؛ تراکمی که حتی بدون پروژه‌های جدید نیز مدیریت آن دشوار است. احداث یک هتل دیگر در این نقطه، باعث انفجار ترافیکی و قفل شدن محورهای دسترسی خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به برنامه سرمایه‌گذار برای ساخت پارکینگ گفت: هرچند سرمایه‌گذار اعلام کرده که حتی بیش از ظرفیت مورد نیاز، پارکینگ برای هتل پیش‌بینی می‌کند، اما باید واقعیت را پذیرفت؛ ایجاد پارکینگ در چنین محدوده‌ای نمی‌تواند مشکل ریشه‌ای ترافیک را حل کند. بار ترافیکی ناشی از ورود و خروج خودروها به این مجموعه، حجم سفرهای درون‌شهری به این بخش را به شکل تصاعدی افزایش خواهد داد.

حیدری که خود سابقه و تخصص در حوزه ترافیک شهری دارد، تصریح کرد: به‌عنوان یک کارشناس در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک شهری باید اعلام کنم که آسیب‌های ناشی از احداث این هتل در بلوار ارم بسیار زیاد خواهد بود.

عضو شورای اسلامی شهر همدان خاطرنشان کرد: این آسیب‌ها نه تنها در بعد روان‌سازی عبور و مرور، بلکه در مدیریت بحران‌های شهری نیز قابل توجه است؛ زیرا بلوار ارم در حال حاضر یکی از حساس‌ترین نقاط تردد همدان به شمار می‌آید.

وی در پایان با اشاره به دیگر ابعاد پروژه گفت: در مورد مسائل دیگر از جمله تأثیر احداث این هتل بر سیما و منظر شهری، یا تخریب چهره گردشگری طبیعی بلوار ارم، در این مرحله اعلام نظر نمی‌کنم؛ زیرا دیدگاه تخصصی من بر حوزه حمل‌ونقل متمرکز است.

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر همدان عنوان کرد: اما از منظر ترافیکی، هشدار می‌دهم که چنین پروژه‌ای باید پیش از هر اقدامی با مطالعات دقیق و جدی ارزیابی شود تا از فشار غیرقابل مدیریت بر این محور مهم جلوگیری شود.

گفتنی است؛ بلوار ارم همدان امروز در نقطه‌ای ایستاده که هر تصمیمی درباره آن، اثراتش برای سال‌ها و شاید نسل‌ها باقی خواهد ماند. این محور سبز، تنها یک مسیر گردشگری نیست؛ بخشی از حافظه تاریخی و طبیعی شهر است که با ساخت‌وسازهای شتاب‌زده و بی‌برنامه، ممکن است برای همیشه چهره‌اش تغییر کند.

ساخت یک هتل لوکس و بلندمرتبه در قلب بلوار، معنایی فراتر از یک پروژه عمرانی دارد؛ این تغییر می‌تواند توازن میان طبیعت، منظر شهری و زیست‌پذیری را برهم بزند. تجربه شهرهای دیگر نشان داده است که توسعه هوشمند، با رعایت ظرفیت‌های واقعی و انتقال پروژه‌ها به نقاط مناسب، نه‌تنها به رونق گردشگری کمک می‌کند بلکه از فرسایش منابع و تخریب هویت شهری جلوگیری خواهد کرد.

در نهایت، مسئولیت سنگین مدیریت شهری همدان آن است که میان سود کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاران و منافع بلندمدت شهروندان، انتخابی مسئولانه انجام دهد؛ انتخابی که یا در آینده به‌عنوان الگوی حفظ میراث طبیعی و گردشگری ستوده می‌شود، یا به‌عنوان نمونه‌ای از بی‌توجهی به سرمایه‌های پایدار شهری مورد سرزنش قرار خواهد گرفت.