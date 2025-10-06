به گزارش خبرنگار مهر به‌نقل از رویترز، قیمت نفت در نخستین ساعات معاملات روز دوشنبه بیش‌از یک درصد رشد کرد. این جهش در پی تصمیم ائتلاف اوپک‌پلاس برای افزایش تولید کمتر از حد انتظار در ماه آینده رخ داد؛ اقدامی که نگرانی‌ها درباره مازاد عرضه را کاهش داده است.

امروز هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۹۴ سنت معادل ۱.۴۶ درصد افزایش به ۶۵ دلار و ۴۷ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۹۰ سنت معادل ۱.۴۶ درصد رشد، ۶۱ دلار و ۷۸ سنت معامله می‌شود.

تحلیلگران معتقدند این تصمیم اوپک‌پلاس با هدف جبران افت اخیر بازار نفت اتخاذ شده، با این حال چشم‌انداز ضعیف اقتصاد جهانی ممکن است مانع رشد بیشتر قیمت‌ها شود.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش از جمله روسیه روز یکشنبه اعلام کردند تولید خود را از نوامبر ۱۳۷ هزار بشکه در روز افزایش خواهند داد؛ رقمی مشابه رشد ماه اکتبر. پیش‌تر برخی منابع گفته بودند روسیه طرفدار افزایش محدود برای جلوگیری از فشار بر قیمت‌ها است، اما عربستان پیشنهاد کرده این رقم بیشتر، حتی تا چهار برابر شود تا سهم خود را در بازار جهانی بازپس گیرد.

تحلیلگران مؤسسه ANZ هشدار دادند این افزایش تولید می‌تواند با توجه به احتمال تشدید تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه روسیه و ایران و بروز اختلالات عرضه، تغییر کند. در همین حال، اوکراین حملات به زیرساخت‌های انرژی روسیه را تشدید کرده و پالایشگاه بزرگ کیریشی با ظرفیت فرآوری سالانه بیش‌از ۲۰ میلیون تن را هدف قرار داده است.

همزمان، وزرای دارایی گروه ۷ هفته گذشته اعلام کردند برای قطع درآمدهای روسیه، فشارها را افزایش خواهند داد؛ از جمله هدف قرار دادن کشورها و نهادهایی که همچنان به خرید نفت روسیه ادامه داده و در دور زدن تحریم‌ها نقش دارند.

اوپک‌پلاس از زمان بحران پاندمی و سقوط تاریخی تقاضا در سال ۲۰۲۰، بارها با تنظیم مقدار تولید خود سعی در حفظ ثبات بازار جهانی نفت داشته است. تصمیمات این ائتلاف معمولاً تحت تأثیر رقابت میان تولیدکنندگان بزرگ مثل عربستان و روسیه، وضعیت تقاضای جهانی، و تحولات ژئوپلیتیکی قرار دارد. تجربه جنگ روسیه و اوکراین نشان داد که تحریم‌های انرژی می‌توانند به تغییر مسیر صادرات و فشار عرضه منجر شوند؛ مسئله‌ای که بار دیگر اهمیت هماهنگی اوپک‌پلاس را برای جلوگیری از تلاطم شدید قیمت‌ها برجسته کرده است.