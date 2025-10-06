حمیدی: ساماندهی انبارهای اموال تملیکی در کرمان یک ضرورت است 

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی، در نشست تعیین تکلیف و ساماندهی کالاهای موجود در انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان کرمان گفت: با توجه به وسعت استان و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت و قاچاق، انبارهای سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی باید در جای جای استان وجود داشته باشد .

وی با اشاره به اینکه باید مطالبه گری لازم برای استانداردسازی و تجهیز انبارهای اموال تملیکی به دستگاه های مربوطه از جمله سردخانه و ... صورت گیرد، اظهارداشت: این اقدامات باید در یک بازه زمانی مشخص انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان، اموال موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی را از مصادیق بیت المال دانست و ادامه داد: کالاهای فاسد شدنی باید در اولین دستورات قضائی صادره تعیین تکلیف شوند و از فاسد شدن آن ها جلوگیری کنند و حداکثر ظرف 48 ساعت پس از تشکیل پرونده این کالاها به فروش برسد.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی گفت: اموال تاریخ مصرف گذشته که مصرف انسانی ندارد ممکن است مصرف غیرانسانی داشته باشد و می توان این اموال را به فروش رساند و وجه حاصله را به بیت المال واریز کرد.

وی ادامه داد: کالاهایی که باید معدوم شوند نیز باید به نحوی تعیین تکلیف شود که سریعتر معدوم شوند، زیرا باقی ماندن این کالاها در انبار ممکن است منجر به فساد سایر کالاها نیز شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه کالاهای مجهول المالک نیز باید با دستور قضائی به فروش برسد و در صورت مشخص شدن مالک آن، وجه حاصل از فروش به مالک پرداخت شود، اظهارداشت: اموال فاقد سابقه نیز باید به همین شکل تعیین تکلیف شوند.