حمیدی: رسانه ها مسئولیتی مهم در زمینه ترویج فرهنگ صلح و سازش دارند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل دادگستری استان کرمان ظهر یکشنبه در آئین معرفی صلحیاران رسانهای جنوب کرمان با اشاره به راهاندازی هیأت رسانههای صلح در مناطق مختلف گفت: رسانهها به دلیل ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با مردم حلقه وصل بین مردم حاکمیت و مسئولان هستند و مسئولیتی مهم در زمینه ترویج فرهنگ صلح و سازش بر عهده دارند.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، با تأکید بر اینکه این طرح در مناطق شمالی استان کرمان موفق عمل کرده است، اظهار داشت: اکنون این حرکت در جنوب استان کرمان نیز آغاز شده و امید داریم نتایج مؤثری در حل و فصل اختلافات اجتماعی داشته باشد.
حمیدی، گفت: افراد معرفی شده اعضای رسمی هیأت صلح هستند و میتوانند در اختلافات صنفی و عمومی ورود کنند و در حل آنها قبل از تشکیل پرونده قضائی نقشآفرینی کنند.
وی با تاکید بر اینکه از تمام ظرفیتهای موجود در جامعه برای ترویج صلح و سازش استفاده میکنیم و خوشبختانه نتایج خوبی نیز حاصل شده است، گفت: انتظار میرود اصحاب رسانه از این ظرفیت جدید استفاده کرده و در مسیر ترویج صلح مؤثر واقع شوند.
رئیسکل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: در صورتی که اعضای جدید هیأت صلح نیاز به آموزش تخصصی داشته باشند معاونت قضائی در شوراهای حل اختلاف استان هماهنگی لازم را انجام خواهد داد تا این افراد در دورههای آموزشی شرکت کرده و با آمادگی کامل فعالیت خود را آغاز کنند.
گفتنی است در این مراسم سید احمد حسینی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان، شیرین عبداللهنژاد معاون فرهنگی و امور رسانهای اداره کل، زینب موحدینیا، مهدی اقتداری، مهدی میجانی، ولیالله مرتضوی، مصیب سمندری، حمید سعیدی، سعید سعیدی، علی سالار کریمی و احسان احمدی به عنوان نخستین گروه از صلحیاران رسانهای در جنوب استان کرمان معرفی و فعالیت خود را آغاز کرده و با همکاری دستگاه قضایی، شوراهای حل اختلاف و اصحاب رسانه، در مسیر گسترش فرهنگ گفتوگو و همدلی گام برخواهند داشت.
نظر شما