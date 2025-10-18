حمیدی: انبارهای اداره اموال تملیکی استان کرمان نیازمند ساماندهی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، در دیدار با سرپرست جدید اداره کل اموال تملیکی استان کرمان، گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات پیش‌رو در این حوزه، ساماندهی انبارها و ایجاد فضای مناسب اداری و انبارهای جدید است.

وی افزود: انبارهای فعلی اداره اموال تملیکی استان کرمان در شرایط مطلوبی قرار ندارند و لازم است انبارهایی استاندارد با امکانات مدرن مانند پایش تصویری، و سایر الزامات مدیریتی احداث شود تا نگهداری اموال به‌صورت ایمن و شفاف انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: در این زمینه استان کرمان واقعاً شرایط مناسبی ندارد و ضروری است دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری و هماهنگی لازم را برای بهبود وضعیت موجود به عمل آورند.