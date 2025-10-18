  1. استانها
حمیدی: انبارهای اداره اموال تملیکی استان کرمان نیازمند ساماندهی است

کرمان- رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: وضعیت انبارهای اداره اموال تملیکی استان کرمان نیازمند ساماندهی جدی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، در دیدار با سرپرست جدید اداره کل اموال تملیکی استان کرمان، گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات پیش‌رو در این حوزه، ساماندهی انبارها و ایجاد فضای مناسب اداری و انبارهای جدید است.

وی افزود: انبارهای فعلی اداره اموال تملیکی استان کرمان در شرایط مطلوبی قرار ندارند و لازم است انبارهایی استاندارد با امکانات مدرن مانند پایش تصویری، و سایر الزامات مدیریتی احداث شود تا نگهداری اموال به‌صورت ایمن و شفاف انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: در این زمینه استان کرمان واقعاً شرایط مناسبی ندارد و ضروری است دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری و هماهنگی لازم را برای بهبود وضعیت موجود به عمل آورند.

