حمیدی: مقاومت کردن در برابر دشمن، موجب غرور ملی ما خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، در آئین بزرگداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از جانبازان و ایثارگران دادگستری، خانواده‌های شهدا و فعالان بسیج حقوقدانان استان کرمان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: امروز قضات جانباز و ایثارگر و خانواده‌های شهدایی که در دادگستری استان کرمان مشغول به خدمت هستند، در حقیقت سنگر خود را عوض کرده‌اند و از پشت خاکریزهای جبهه در سنگرهای خدمت قضائی در حال تلاش و مجاهدت هستند.

وی افزود: با مطالعه تاریخ کشور در می‌یابیم که کشور ما همواره با حوادث تلخ و شیرین همراه بوده است که برخی کام ما را تلخ می‌کند و برخی هم موجب غرور ملی ما می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهارداشت: برخی از حوادث و اتفاقات به نحوی هستند که حتی اگر قرن‌ها از آنها بگذرد، یادآوری آنها، غرور ملی را به دنبال دارد و دوران دفاع دمقدس از جمله این موارد است که با وجود هزینه‌های سنگینی که با خون شهدا پرداخت شد؛ اما این حماسه بزرگ ملت ایران برای همیشه برای مردم و جوانان درس آموز و موجب افتخار خواهد بود.

حجت الاسلام حمیدی، قراردادهایی مانند ترکمنچای را از حوادث و اتفاقات تلخ تاریخ کشور برشمرد و اظهار داشت: امروز هم دشمن در صدد تحمیل یک قرارداد دیگری بر ملت ایران است که آثار آن از قرارداد ننگین ترکمنچای هم بیشتر است، زیرا در آنجا برخی اراضی ما از دست رفت؛ اما امروز می‌خواهند غرور ملی و افتخارات ملت را به قول خودشان در قالب «مذاکره» از دست مردم بگیرند.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران به خوبی تبیین کردند که دشمن به دنبال تسلیم کردن ملت ایران است و انشاالله که این اتفاق نخواهد افتاد.

وی به موضوع جنگ ۱۲ روزه در کشور نیز اشاره کرد و گفت: دراین جنگ نیز هزینه‌های زیادی از جمله شهادت مردم بی گناه، فرماندهان و دانشمندان کشور را پرداخته‌ایم، اما با مقاومت ملت ایران در نهایت دستاوردی به مانند دوران دفاع مقدس نصیب کشور خواهد شد که باعث افتخار و غرور ملی مردم می‌شود.