به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرمدل صبح دوشنبه در این مراسم اظهار کرد: بنیاد تعاون بسیج با اعتقاد راسخ به اصل عدالت اجتماعی و تاکید بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، یکی از رسالت‌های اصلی خود را کمک به مردم مستضعف و کم‌درآمد جامعه قرار داده است.

وی ادامه داد: این بنیاد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده بسیجیان و روحیه جهادی، در تلاش است تا با ایجاد فرصت‌های اقتصادی، اشتغال‌زایی و تأمین نیازهای ضروری، به بهبود شرایط زندگی این قشر بپردازد.

خرم دل بیان کرد: از جمله اقدامات بنیاد تعاون بسیج در این زمینه می‌توان به ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به جوانان و خانواده‌های کم‌برخوردار اشاره کرد که به آن‌ها امکان می‌دهد مهارت‌های لازم را برای ورود به بازار کار کسب کنند و به استقلال اقتصادی دست یابند.

وی یادآور شد: همچنین این بنیاد با اعطای تسهیلات مالی مناسب و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و تعاونی‌های محلی، زمینه را برای ایجاد شغل‌های پایدار فراهم می‌ کند.

فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر افزود: علاوه بر این، بنیاد تعاون بسیج در زمینه تأمین کالاهای اساسی و خدمات رفاهی نیز فعالیت می‌کند تا بار مشکلات معیشتی را از دوش خانواده‌های مستضعف بردارد. این اقدامات شامل توزیع بسته‌های حمایتی، تسهیلات درمانی و طرح‌های کمک‌معیشتی است که با هدف کاهش دغدغه‌های اقتصادی این اقشار انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: کمک به مردم مستضعف برای بنیاد تعاون بسیج تنها یک وظیفه انسانی نیست، بلکه بخشی از مأموریت انقلابی و جهادی این نهاد است که با تأکید بر خودباوری، استقلال اقتصادی و توانمندسازی جامعه دنبال می‌شود.

خرم دل خاطرنشان کرد: بنیاد تعاون بسیج با این رویکرد، به دنبال ایجاد جامعه‌ای عدالت‌محور است که در آن همه افراد، به ویژه محرومان و نیازمندان، بتوانند در مسیر پیشرفت و توسعه سهیم باشند.

وی با تأکید بر اینکه در دست برنامه داریم تا برای هر شهرستانی یک مدرسه و یک درمانگاه ایجاد کنیم، ادامه داد: یکی از اولویت های ویژه ما مسکن، زمین و تعمیر است.

خرم دل با اشاره به اینکه استان بوشهر فرصت های خوبی در حوزه های مختلف دارد، تاکید کرد: استان بوشهر به جهت فرصت ها در حوزه های مختلف از بقیه استان ها کم نظیر و یا بی نظیر است.

وی در پایان گفت: ما هر چه قدر کار کنیم و تصدی گری ها را حذف کنیم و بتوانیم باری از دوش مردم برداریم به نظام و انقلاب خدمت کرده ایم.

در پایان این مراسم از زحمات سرهنگ علی غضنفری قدردانی شد و طی حکمی از سوی سردار خرم دل فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر سرهنگ غلامپور به عنوان مسئول جدید بنیاد تعاون بسیج این استان معرفی شد.