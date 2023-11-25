پانزدهمین جشنواره جهادگران علم و فناوری بسیج در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین جشنواره جهادگران علم و فناوری بسیج با حضور فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر، مسئول سازمان بسیج علمی و پژوهشی این سپاه، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر، مسئولین مراکز علمی و دانشگاهی، مسئولین استانی و اعضای پایگاه‌های مقاومت بسیج در حسینیه عاشقان ثارالله بوشهر برگزار شد.

مسئول سازمان علمی و پژوهشی سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر شنبه شب در این جشنواره گفت: بسیج کارآمدترین نهادی است که بحرانی‌ترین مسائل کشور را می‌تواند حل می‌کند.

سرهنگ غلام هنرمند با بیان اینکه یکی از ابعاد مهم بسیج جهاد علمی محسوب می‌شود افزود: علم ابزار قدرت یک جامعه می‌باشد که هیچ کشوری حاضر نیست آن را به کشورهای دیگر بدهد.

وی در ادامه اظهار کرد: تعامل بسیار خوبی که بین مراکز علمی و دانشگاه‌ها در کشور رخ داده است یکی از دلایل اصلی وجود قدرت در کشور است.

مسئول سازمان بسیج علمی و پژوهشی سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر با اشاره به برخی از عملکردهای این سازمان عنوان کرد: تشکیل هیئت‌های اندیشه ورز، تشکیل هسته‌های مسئله یاب در پایگاه‌های مقاومت بسیج و توجه ویژه به پارک علم و فناوری برخی از عملکردهای این سازمان محسوب می‌شود.

سرهنگ غلام هنرمند با اشاره به تلاش‌های سازمان علمی و پژوهشی سپاه استان بوشهر نسبت به برطرف کردن مشکلات کمبود برق اذعان کرد: سازمان علمی پژوهشی سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر با تشکیل کارگروه‌های مختلف تلاش می‌کند با ارائه راهکارهای فناورانه این مشکل را به زودی برطرف کند.

سرهنگ هنرمند افزود: سازمان علمی و پژوهشی سپاه امام صادق علیه السلام دستاوردهای بسیار خوبی را در زمینه انرژی خورشیدی به ارمغان آورده است.

وی در پایان از ساخت دستگاه تصفیه آب با استفاده از فناوری نانو توسط این سازمان خبر داد و گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲ دستگاه تصفیه آب با استفاده از فناوری نانو توسط سازمان بسیج علمی و پژوهشی سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر رونمایی می‌شود.

در پایان این جشنواره از نمایندگان دانشگاه‌های استان، نخبگان و فرهیختگان و برخی از فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج اسوه و نمونه در استان بوشهر تجلیل به عمل آمد.