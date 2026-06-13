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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

اطلاعیه قطعی ۱۲ ساعته آب در برخی مناطق شهر بندرعباس

اطلاعیه قطعی ۱۲ ساعته آب در برخی مناطق شهر بندرعباس

بندرعباس - شرکت آب و فاضلاب هرمزگان از قطعی ۱۲ ساعته آب شرب در برخی مناطق شهر بندرعباس به دلیل انجام تعمیرات خط انتقال آب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان، به اطلاع مشترکان مناطق حد فاصل هتل امین تا بلوار صیادان، میدان یادبود، سه‌راه دلگشا، محله‌های یادبود و اوزی‌های جنوبی شامل کوچه‌های موج، دانش، معرفت و شفق در شهر بندرعباس می‌رسد که به دلیل انجام تعمیرات خط انتقال آب شرب، آب این مناطق از ساعت ۶ صبح روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ به مدت ۱۲ ساعت و تا ساعت ۱۸ همان روز قطع خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است که اجرای این عملیات با هدف رفع مشکلات شبکه و بهبود خدمات‌رسانی به مشترکان انجام می‌شود.

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان ضمن عذرخواهی از شهروندان بابت بروز این محدودیت و قدردانی از صبوری و همراهی مردم از مشترکان خواست نسبت به ذخیره‌سازی آب مورد نیاز در مخازن منازل و مدیریت مصرف آب در مدت زمان اعلام شده اقدام کنند.

بر اساس این اطلاعیه پس از پایان عملیات تعمیرات، روند آبرسانی به مناطق یادشده به تدریج به حالت عادی بازخواهد گشت.

کد مطلب 6858816

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