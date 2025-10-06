  1. استانها
  2. کردستان
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۸:۴۷

برخورد شبانه در محور سقز پنج مصدوم برجا گذاشت

سقز- پنج نفر در پی تصادف دو خودروی سواری در گردنه محمودآباد مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند، اورژانس با سه تیم عملیاتی در محل حادثه حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بامداد امروز دوشنبه، ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴، برخورد دو دستگاه خودروی سواری در محور سقز، محدوده گردنه محمودآباد، منجر به مصدومیت پنج نفر شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان، این حادثه در ساعت ۰۱:۲۵ بامداد رخ داد و بلافاصله سه تیم عملیاتی اورژانس از نزدیک‌ترین پایگاه‌ها به محل اعزام شدند.

کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه، اقدامات درمانی اولیه را انجام داده و مصدومان را پس از تثبیت وضعیت عمومی، با آمبولانس به بیمارستان امام خمینی (ره) سقز منتقل کردند.

رئیس مرکز اورژانس استان کردستان ضمن تشریح جزئیات حادثه، بار دیگر بر رعایت سرعت مطمئنه، توجه به علائم هشداردهنده و احتیاط بیشتر در محورهای کوهستانی تأکید کرد.

