پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز دوشنبه ۱۴ مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: امروز آسمان هرمزگان صاف، گاه کمی ابری و در طول روز همراه با غبار محلی پیش بینی می‌شود.

وی افزود: دریا آرام و شرایط برای رفت و آمد شناورها و فعالیت مساعد است.

مجتبی حمزه نژاد با توجه به فعالیت طوفان حاره‌ای در عرض‌های پایین توصیه کرد: از هرگونه رفت و آمد دریایی به مناطق جنوبی دریایی عمان و مناطق دور از ساحل در جاسک خودداری شود.

وی افزود: روزهای سه شنبه و چهارشنبه نیز شرایط جوی و دریایی استان، نسبتاً آرام پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد گفت: دما در این مدت نوسان یک تا ۲ درجه‌ای دارد.