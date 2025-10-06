  1. استانها
  2. مازندران
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۱

مومنی: برداشت نارنگی‌های پیش رس در باغات مازندران آغاز شد

مومنی: برداشت نارنگی‌های پیش رس در باغات مازندران آغاز شد

ساری- رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از آغاز برداشت نارنگی‌های پیشرس به عنوان نوبارانه‌های پاییزی باغات استان و عرضه به بازار خبر داد.

بابک مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر برداشت نارنگی پیش‌رس از چند روز گذشته در این استان آغاز شده است، افزود: برداشت نارنگی سال گذشته حدود ۴۳۰ هزار تن بود اما پیش‌بینی می‌شود امسال این رقم به ۳۶۰ هزار تن کاهش یابد. او توضیح داد که این کاهش به دلیل تغییرات شدید اقلیمی و تاثیر آن بر گل‌دهی و باردهی درختان نارنگی رخ داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی همچنین یادآور شد که بازارهای صادراتی اصلی مرکبات مازندران، کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای خزر هستند که تقاضای بالایی برای محصولات با کیفیت استان دارند.

مومنی تأکید کرد که حمایت از کشاورزان و توسعه روش‌های کشاورزی پایدار نقش مهمی در مقابله با چالش‌های اقلیمی و حفظ کمیت و کیفیت تولید دارد.

کد خبر 6613071

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها