بابک مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر برداشت نارنگی پیش‌رس از چند روز گذشته در این استان آغاز شده است، افزود: برداشت نارنگی سال گذشته حدود ۴۳۰ هزار تن بود اما پیش‌بینی می‌شود امسال این رقم به ۳۶۰ هزار تن کاهش یابد. او توضیح داد که این کاهش به دلیل تغییرات شدید اقلیمی و تاثیر آن بر گل‌دهی و باردهی درختان نارنگی رخ داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی همچنین یادآور شد که بازارهای صادراتی اصلی مرکبات مازندران، کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای خزر هستند که تقاضای بالایی برای محصولات با کیفیت استان دارند.

مومنی تأکید کرد که حمایت از کشاورزان و توسعه روش‌های کشاورزی پایدار نقش مهمی در مقابله با چالش‌های اقلیمی و حفظ کمیت و کیفیت تولید دارد.