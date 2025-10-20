به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، جشنواره فیلم لندن ۲۰۲۵ دیشب در آخرین شب جشنواره برندگان این دوره خود را معرفی کرد.

بخش مسابقه رسمی جشنواره فیلم لندن به ریاست الیزابت کارلسن و با همراهی خلیل جوزف فیلمساز و جاستین چانگ منتقد نیویورکر به انتخاب برندگان خود پرداخت.

هیئت داوران در بیانیه خود دلیل انتخاب فیلم «نشانه ها» با نام اصلی «زمین من» را چنین توضیح داد: لوکرسیا مارتل کارگردان فیلم، با همدلی عمیق و دقت روزنامه‌نگاری و سینمایی فوق‌العاده، به شکلی عمیق به وقایع پیرامون قتل خاویر چوکوبار رهبر قبیله چوشاگاستا در سال ۲۰۰۹ در آرژانتین می‌پردازد. مارتل با این فیلم موفق شده تا تاریخ‌ نادیده گرفته شده را زنده و تصویری از یک جامعه بومی ارائه کند و به این طریق عدالتی را که دادگاه‌ها از این مردم دریغ کرده‌بودند، به آنها برگرداند.

«نشانه ها» اولین مستند مارتل و اولین فیلم بلند او پس از فیلم «زاما» در سال ۲۰۱۷ است.

همچنین «مسافران» ساخته دیوید بینگونگ جایزه گریرسون را در بخش مسابقه مستند و «کایوت ها» ساخته سعید زاگا جایزه فیلم کوتاه را در بخش رقابتی بهترین فیلم کوتاه از آن خود کردند.

جشنواره لندن ۲۰۲۵ شب پیش ۱۹ اکتبر با نمایش «۱۰۰ شب قهرمان» به پایان رسید.