انصاری: طرح احداث میدان دام تبریز ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب انصاری روز سه شنبه در بازدید از روند اجرای این پروژه گفت: احداث میدان دام از جمله طرح های مهم در راستای ارتقای سطح بهداشت عمومی و ساماندهی فعالیت های مرتبط با عرضه دام زنده در سطح شهر است و با اجرای آن شاهد کاهش آلودگی های محیطی و بهبود شرایط زیست محیطی در مناطق مختلف خواهیم بود.

محمد علیون، مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی شهرداری تبریز نیز با اشاره به روند مطلوب اجرای پروژه اظهار کرد: این سازمان با بسیج همه امکانات و تلاش های شبانه روزی نیروهای سازمان، تسریع در تکمیل این طرح را در الویت کاری خود قرار داده است.

وی افزود: هدف اصلی از احداث میدان دام ، ارتقای سطح خدمات رسانی به شهروندان، ساماندهی عرضه دام زنده و ایجاد بستری مناسب برای فعالیت های مرتبط با دامداری شهری است.