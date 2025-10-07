  1. استانها
انصاری: طرح احداث میدان دام تبریز ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

تبریز- معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار تبریز گفت: پروژه احداث میدان دام تبریز با ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار در زمینی به وسعت ۲۰هزار مترمربع ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب انصاری روز سه شنبه در بازدید از روند اجرای این پروژه گفت: احداث میدان دام از جمله طرح های مهم در راستای ارتقای سطح بهداشت عمومی و ساماندهی فعالیت های مرتبط با عرضه دام زنده در سطح شهر است و با اجرای آن شاهد کاهش آلودگی های محیطی و بهبود شرایط زیست محیطی در مناطق مختلف خواهیم بود.

محمد علیون، مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی شهرداری تبریز نیز با اشاره به روند مطلوب اجرای پروژه اظهار کرد: این سازمان با بسیج همه امکانات و تلاش های شبانه روزی نیروهای سازمان، تسریع در تکمیل این طرح را در الویت کاری خود قرار داده است.

وی افزود: هدف اصلی از احداث میدان دام ، ارتقای سطح خدمات رسانی به شهروندان، ساماندهی عرضه دام زنده و ایجاد بستری مناسب برای فعالیت های مرتبط با دامداری شهری است.

