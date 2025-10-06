وداع پرشکوه مرزداران دهلران با «سردار شهید حاج نظر همتی»

به گزارش خبرنگار مهر، دهلران قهرمان، این شهر مرزی و غیور استان ایلام، غرق در حماسهای از جنس وداع با یار دیرین جبهههاست. با حضور باشکوه مردم ولایتمدار منطقه، پیکر مطهر جانباز سرافراز سردار شهید حاج نظر همتی بر دوش هزاران نفر از میدان انقلاب تا میدان بسیج تشییع شد تا بار دیگر پیوند ناگسستنی مردم مرزدار با آرمانهای ایثار و شهادت به نمایش گذاشته شود.
مراسم تشییع پیکر مطهر سردار شهید حاج نظر همتی که پس از سالها مجاهدت و تحمل درد و رنج ناشی از جراحات دفاع مقدس، به همرزمان شهیدش پیوست، با شکوهی بینظیر در دهلران برگزار شد.
این آیین حماسی که تجدید میثاق مردم با شهدای والامقام محسوب میشود، با حضور گسترده مردم شهرستان همراه بود. سردار حسینی، فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام، و همچنین سردار نوراللهی در کنار مردم عزادار حضور یافتند. همچنین محمد رحیمی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام، همراه با جامعه بزرگ ایثارگری در صفوف تشییعکنندگان، این حماسه را گرامی داشتند.
جمعیت حاضر با فریادهای «الله اکبر» و «لبیک یا حسین»، بر ادامه دادن راه مقاومت و شهادت تأکید کردند و اعلام داشتند که ایثار و فداکاری سردارانی چون حاج نظر همتی، هرگز از حافظه تاریخی این مرزوبوم پاک نخواهد شد. مردم شهیدپرور دهلران، امروز بار دیگر نشان دادند که در دفاع از ارزشها و آرمانهای انقلاب، در خط مقدم ایستادهاند و هیچگاه صحنه را خالی نخواهند گذاشت.
