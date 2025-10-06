عملیات ساخت ۱۸ هزار واحد مسکن شهری و محرومان در سراسر کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه غلامرضا صالحی، رئیس پیشین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و منوچهر خواجه‌دلویی، رئیس جدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امروز (دوشنبه، ۱۴ مهر) با حضور حجت الاسلام روحانی نژاد نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برگزار شد.

غلامرضا صالحی، رئیس پیشین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این مراسم گفت: همواره باور داشته‌ام که در نظام جمهوری اسلامی، مسئولیت یک امتیاز نیست بلکه یک تکلیف و امانت است.

وی افزود: بیش از ۳۰ سال توفیق خدمت در عرصه‌های مختلف را داشته‌ام و این افتخار بزرگی برای این‌جانب بوده که در تمامی این سال‌ها در کنار مردم و برای خدمت به مردم فعالیت کرده‌ام.

صالحی تصریح کرد: در ۲۶ ماه گذشته و از زمان واگذاری مسئولیت بنیاد مسکن، تمام تلاشمان بر این بود که در همان مسیر نورانی امام راحل گام برداریم؛ همان امامی که با تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مأموریت الهی خانه‌دار کردن محرومان را آغاز کرد.

رئیس پیشین بنیاد مسکن ادامه داد: مقام معظم رهبری نیز همواره با ترکیب حمایت از اقشار نیازمند، راه‌های روشن و صریحی را ترسیم کرده‌اند که ما خود را پیرو آن می‌دانستیم. بر همین اساس و مطابق وعده‌ای که در روز معارفه اعلام کردم، یکی از اولویت‌های بنیاد، تحقق همین هدف بزرگ بود که خوشبختانه دستاوردهای امیدبخشی حاصل شد.

وی گفت: از جمله این دستاوردها، اجرای پروژه‌های مسکن محرومین است که اقدامات انجام‌شده در این بخش واقعاً امیدآفرین بوده است. در همین راستا، در نخستین روزهای آغاز مسئولیت در دولت سیزدهم، تفاهم‌نامه‌ای مهم بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت راه و شهرسازی به امضا رسید که هدف از آن تأمین زمین برای ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی در شهرها بود.

صالحی تصریح کرد: در اجرای این تفاهم‌نامه و ادامه آن در دولت چهاردهم، برای ساخت ۴۶ هزار واحد مسکونی در شهرهای مختلف، زمین شناسایی و صورت‌جلسه یا تحویل ادارات استانی شده است. در سراسر کشور، عملیات ساخت ۱۲ هزار واحد در این زمین‌ها آغاز شده و تعدادی از آن‌ها در مراحل پایانی و آماده بهره‌برداری است.

رئیس پیشین بنیاد مسکن خاطرنشان کرد: همچنین برای سایر متقاضیان، در راستای سیاست‌های کلان دولت در تأمین مسکن و از محل منابع داخلی، عملیات ساخت ۶ هزار واحد دیگر نیز شروع شده است. به این ترتیب، مجموع ساخت‌وساز در هر دو بخش مسکن شهری و محرومان یادشده، رکوردی بی‌سابقه در دو سال اخیر محسوب می‌شود.

صالحی در پایان تأکید کرد: به منظور تقویت جریان ساخت‌وساز و ایجاد تحرک بیشتر، با پیگیری مستمر و حمایت مسئولان ملی، اعتبارات دولتی کمک به مسکن از ۲۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است؛ افزایشی غیرقابل مقایسه با سنوات گذشته که نشان‌دهنده حمایت و پیگیری جدی دولت برای تأمین مسکن اقشار محروم و کم‌درآمد است.