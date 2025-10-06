به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین روحانی‌نژاد، نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، امروز (دوشنبه، ۱۴ مهر) در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به اولویت‌های بنیاد گفت: اولین اولویت در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، توجه ویژه به مسکن محرومان است و استان‌ها باید این هدف در برنامه‌ها به‌صورت مستمر لحاظ شود. این مسئله نباید تنها با اتکا به دفتر مرکزی بنیاد رخ دهد.

وی افزود: مسئولان و همکاران بنیاد باید، به حساب صد کمک کنند تا منابع لازم برای کمک به ساخت مسکن محرومان را فراهم کنند. هر کمکی که مردم به حساب صد انجام می‌دهند، باید مطابق موازین و شفافیت کامل وارد حساب‌های بنیاد شود و به بخش‌های مرتبط اختصاص یابد.

روحانی‌نژاد ادامه داد: این ارتباط مستمر با مردم و استفاده از منابع متمکنین، تحقق اهداف بنیاد در ساخت مسکن محرومان را ممکن می‌سازد و در پروژه‌هایی مانند ساخت ۵۰ هزار واحدی مسکن محرومان که در دولت سیزدهم به بنیاد مسکن واگذار شد، باید همان دیدگاه رئیس جمهور شهید را نیز دنبال کند.

وی تصریح کرد: رسیدگی به امور مردم در دولت چهاردهم نیز باید با همان تعهد و نگاه ویژه‌ای انجام شود که مرحوم آیت‌الله رئیسی، رئیس جمهور شهید دولت سیزدهم، در زمان مدیریت خود دنبال می‌کردند و این مسیر همچنان باید ادامه یابد.

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تاکید کرد: تنها نسخه‌ای که می‌تواند مشکلات مسکن محرومان را حل کند، نسخه امام راحل است و باید همواره در برنامه‌های بنیاد پیشرو باشیم تا این اهداف محقق شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اولویت دیگر بنیاد، تأمین مصالح ساختمانی است. هر چقدر امکان دسترسی مردم به مصالح با کیفیت و قیمت مناسب فراهم شود، بهتر است، اما همچنان این اقدامات کافی نیست و بنیاد مسکن موظف است با رعایت قوانین و تکالیف خود، زمینه ساخت مسکن مناسب و مقاوم را برای مردم فراهم کند.