به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر خواجه‌دلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، امروز (دوشنبه، ۱۴ مهر) در مراسم معارفه خود با بیان اینکه در طول سال‌های گذشته مسئولیت‌های مختلفی برعهده داشتم، اظهار کرد: این نخستین باری است که چنین احساس سنگینی می‌کنم؛ چرا که مأموریت بنیاد، ساخت خانه و سرپناه برای عزیزترین قشر مردم است و این مسئولیت بسیار ارزشمند و الهی است.

وی افزود: باور دارم قدم‌هایی که در این مسیر برداشته می‌شود، نزد خداوند مقبول خواهد بود. شورای مرکزی بنیاد از افراد حقیقی، توانمند، متخصص و مجربی تشکیل شده که هرکدام با ارتباطات و تجارب خود می‌توانند در مسیر تحقق اهداف بنیاد نقش مؤثری ایفا کنند.

خواجه‌دلویی بیان کرد: به‌طور کلی، شورای مرکزی بنیاد نقطه قوت و امیدی بزرگ برای حرکت رو به جلو در مسیر توسعه مسکن به‌ویژه در مناطق محروم کشور است. دومین نقطه قوت بنیاد، مجموعه مدیران ارزشمندی است که در سراسر کشور با تلاش و فداکاری در حال خدمت هستند.

وی یادآور شد: علاوه بر این ظرفیت مدیریتی، نیروی انسانی کشور نیز سرمایه‌ای بی‌بدیل است که با تلاش و برنامه‌ریزی صحیح می‌توان از توان آنان در مسیر توسعه و ساخت مسکن استفاده بهینه کرد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اظهار کرد: امیدواریم با بهره‌گیری از ساختار مدیریتی کارآمد، برنامه‌ریزی دقیق و ایجاد سرعت در اجرای طرح‌ها بتوانیم مسیر خدمت‌رسانی به مردم را هموارتر کنیم.

وی در پایان گفت: بار این مسئولیت برای من بسیار سنگین است، اما به مدد همکاری مدیران بنیاد و همراهی نیروهای پرتلاش، امیدوارم این مسیر دشوار به بهترین نحو طی شود.