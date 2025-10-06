گودرزی: هدف از جابجایی درختان بهبود حال عمومی پارک جنگلی چیتگر است

به گزارش خبرنگار مهر،بازدید خبرنگاران از بوستان جنگلی چیتگر با حضور محمد جواد خسروی؛شهردار منطقه ۲۲ تهران برگزار شد.
ایمان گودرزی، معاون خدمات شهری منطقه ۲۲ شهرداری تهران در این بازدید، در توضیح روند اجرای عملیات بهداشتی و پرورشی در محدوده پارک جنگلی چیتگر گفت: شهردار منطقه ۲۲ پس از تحویل گرفتن مسئولیت منطقه ۲۲، اعلام کرد که حاضر است برای ساماندهی وضعیت درختان زیر بار مسئولیت برود. در این زمینه فشار لازم به اداره کل منابع طبیعی وارد شد و این اداره کل در بازه زمانی سهماهه، مراحل قانونی لازم را طی کرد و در برج ۱۲ (اسفند ماه) موفق به اخذ مجوزهای مربوط به قطع درختان شد.
وی افزود: همانطور که میدانید، ما در این محدوده بهرهبردار هستیم و مالکیت اصلی اراضی با اداره کل منابع طبیعی است. اداره کل منابع طبیعی برنامهریزی لازم را انجام داد و از اوایل اسفند ماه اقدام به قطع و جابجایی درختان کرد. درختانی که در این محدوده وجود داشتند دچار آفتزدگی بودند و قابلیت جابجایی نداشتند و ناچار باید قطع میشدند.
گودرزی ادامه داد: بر اساس دستورالعملها، درختان قطعشده بلافاصله باید از داخل پارک جنگلی چیتگر در کوتاهترین مسیر ممکن خارج میشدند. حتی برای حملونقل آنها از روش برزنتکشی استفاده شد تا فرایند خروج با کمترین آسیب انجام شود. عملیات قطع درختان آغاز شد اما در روند اجرای طرح با یک چالش مواجه شدیم؛ عملیات بهداشتی و پرورشی ما با تأخیر شروع شد، چراکه طی مراحل قانونی و شناسایی پیمانکار از سوی اداره کل منابع طبیعی حدود دو تا سه ماه زمان برد.
معاون خدمات شهری منطقه ۲۲ با اشاره به زمان مناسب کاشت درختان گفت: بهترین فصل کاشت درختان طبق نظر کارشناسان، برج ۱۱ و ۱۲ است. متأسفانه چون عملیات قطع درختان به برج ۲ رسید، امکان صدور دستور کاشت وجود نداشت. اگر هم دستور کاشت صادر میشد، درختان تنها حدود یک ماه دوام میآوردند و با توجه به گرمای تابستان و تنش آبی، توان مقاومت نداشتند.
وی با اشاره به آمار درختان قطعشده تصریح کرد: در این محدوده، حدود ۶۰۰ اصله درخت قطع شد و کندههای آنها نیز بهطور کامل از زمین خارج شدهاند. حالا در پارسلی که عملیات کاشت انجام شده، وضعیت متفاوت است. هر چه به سمت ضلع شرقی منطقه میرویم، سرسبزی بیشتری مشاهده میشود. از اوپارک شروع کردیم و تا شرقیترین نقطه پیش رفتیم. در آن محدوده، از میان ۱۲۱ پارسل، حدود ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ اصله درخت کاشته شد و جالب است بدانید که ۹۰ درصد این درختان در فصل مناسب کاشته شدهاند و سالم ماندهاند.
گودرزی با تأکید بر هماهنگی بین دستگاههای مختلف گفت: تمام این اقدامات در چارچوب هماهنگی کامل میان شهرداری منطقه ۲۲، اداره کل منابع طبیعی، دادستانی، شرکت تأمین و تصفیه و شرکت آب و فاضلاب تهران انجام شده است. دادستان شخصاً بر روند کار نظارت دارد و هدف ما بهبود حال عمومی پارک جنگلی چیتگر است. از خبرنگاران نیز میخواهیم در این مسیر همراه ما باشند تا مردم در جریان کامل اقدامات قرار گیرند.
استفاده از پساب بهعنوان منبع پایدار آبیاری در پارک جنگلی چیتگر
معاون خدمات شهری منطقه ۲۲ تهران از بهرهبرداری از منابع آبی پایدار و استفاده از پساب برای آبیاری عرصههای جنگلی پارک چیتگر خبر داد و جزئیات کامل این طرح را تشریح کرد.
گودرزی گفت: بوستان سمنها در شمال پارک چیتگر و جنوب دریاچه واقع شده و به همین دلیل این محل را برای اجرای طرح در نظر گرفتیم. همانطور که میدانید در اینجا یک مخزن ۱۵۰۰ مترمکعبی وجود دارد که با توجه به تنشهای آبی و رژیم بهرهبرداری شرکت تأمین و تصفیه شهر تهران، نتوانستیم از آب خام سد امیرکبیر حقآبهای که باید به پارک جنگلی چیتگر اختصاص داده میشد را بهصورت مناسب دریافت کنیم. به همین خاطر از سال گذشته به سمت منابع آبی پایدار رفتیم که همان پساب محسوب میشود.
وی افزود: پساب نزدیک پارک جنگلی چیتگر از شهرک شهید باقری تأمین میشود. با توجه به تفاهمنامهای که میان شرکت و شهرداری وجود داشت، از آن محل لولهگذاری انجام دادیم، لولهگذاریهای قدیمی را ترمیم کردیم و پساب را به داخل مخزن پارک سمنها منتقل کردیم. همانطور که صدای موتورخانه شنیده میشود، در حال حاضر این پساب پمپاژ میشود به سمت مخازن فاز غربی و شرقی چیتگر.
معاون خدمات شهری منطقه ۲۲ با اشاره به کیفیت پساب گفت: پسابی که اکنون استفاده میکنیم به دلیل بالا بودن EC، pH و گاهی پارامترهای فیزیکوشیمیایی مانند BOD و COD ممکن است در آبیاری درختان مشکلاتی ایجاد کند. بنابراین این پساب را به سمت مخازن منتقل کرده و با آب چاههای خود که از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است حتی قابل استفاده برای شرب اما در اختیار شهروندان قرار نمیدهیم، ترکیب میکنیم تا به رِنج استاندارد و مناسب برای آبیاری عرصههای جنگلی برسد. مطابق آزمایشهای انجامشده، از مخزن هواکش و مخزن فاز شرقی، با شبکه توزیع طراحیشده، این آب به روی پارسلها منتقل میشود.
وی ادامه داد: در مجموع حدود ۳۰ کیلومتر لولهگذاری انجام شده که شامل ۵ کیلومتر مربوط به پساب، ۶.۵ کیلومتر برای رینگ نمودن مخازن و چاهها، و حدود ۱۸ کیلومتر شبکه توزیع است. از زمانی که آقای دکتر خسروی از آبانماه بر مسند شهرداری منطقه ۲۲ مستقر شدند، تمرکز ویژهای بر این پروژه داشتند تا با لولهگذاری هدفمند، منابع آبی قطعشده بهسرعت به پارک چیتگر تزریق شود.
گودرزی تأکید کرد: اگر تأمین آب بهموقع انجام میشد، پارک چیتگر امروز به این وضعیت نمیافتاد. در حال حاضر حدود ۱۵۰ لیتر بر ثانیه آب از ترکیب پساب و آب چاهها برای آبیاری فاز غربی و شرقی پارک جنگلی چیتگر استفاده میشود. بهصورت روزانه بین ۷ تا ۸ ساعت عملیات آبیاری انجام میدهیم و در ساعات دیگر، مخازن برای روز بعد پر میشوند.
وی درباره جزئیات فنی پروژه نیز گفت: در برخی نقاط مسیر پمپاژ، اختلاف ارتفاعی تا حدود ۶۷۰۰ متر وجود دارد. برای همین از لولههایی استفاده کردیم که توان تحمل فشار هیدرولیکی و ضربات قوچی را داشته باشند تا در مسیر سه کیلومتری تا مخزن هواکش، هیچ مشکلی ایجاد نشود. امروز نتیجه این لولهگذاریها به ثمر نشسته و حاصل آن آبیاری مستمر و پایدار عرصههای جنگلی چیتگر است.
