عباسی: ۶۰ درصد صادرات در اختیار بخش دولتی است

به گزارش خبرنگار مهر، عمران عباسی صبح دوشنبه در نشست با صادرکنندگان استان به چالش‌های امروز صادرات در کشور است ه کرد وگفت: امروز تحریم، قوانین متغیر و بروکراسی پیچیده، صادرات را از قواعد رقابت جهانی خارج کرده است.

وی با بیان اینکه صادرات امروز کشور با چالش‌های متعددی روبه‌روست، اظهار داشت: نخستین چالش صادرات، موضوع تحریم‌هاست. ما در شرایطی هستیم که به دلیل تحریم، بخش زیادی از قواعد رقابت جهانی را از دست داده‌ایم.

وی با اشاره به تأثیر منفی قوانین و مقررات متعدد در مسیر صادرات، گفت: قوانین ما به‌گونه‌ای وضع می‌شوند که در زمان اجرا، با انبوهی از بخشنامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها مواجه می‌شویم؛ این همان بروکراسی پیچیده‌ای است که به‌درستی آن را «قفس آهنین» ساخته دست بشر نامیده‌اند.

عباسی ادامه داد: امروز تصمیم‌گیری‌های داخلی نمی‌تواند صادرات را معطل نگه دارد. بازارهای جهانی منتظر تصمیمات ما نمی‌مانند؛ اگر امروز بازار را از دست بدهیم، فردا جبران آن بسیار دشوار خواهد بود.

وی با اشاره به سهم بالای دولت در صادرات کشور، تصریح کرد: وقتی بیش از ۶۰ درصد صادرات کشور در اختیار دولت است و تنها ۴۰ درصد به بخش خصوصی تعلق دارد، طبیعتاً معادلات قدرت متفاوت خواهد بود. متأسفانه در همین ۴۰ درصد باقی‌مانده نیز گاهی شاهد دخالت‌هایی هستیم که به نفع تولید و صادرات نیست.

عضو مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید و بخش خصوصی، گفت: فرمایشات رهبری در این حوزه روشن و قابل استناد است، اما متأسفانه در سطوح اجرا، این منویات به درستی عملیاتی نشده و در مواردی حتی نقض شده است.

وی افزود: نباید به دنبال مقصر بگردیم تا او را «در میدان اعدام کنیم». موضوع روشن است؛ باید با صراحت بپذیریم که اگر بخش خصوصی نباشد، صادرات و تولید نیز زمین می‌خورد.

عباسی در پایان گفت: بخش خصوصی امروز نیاز به حمایت واقعی دارد، نه شعاری. باید دست بر سینه در کنار فعالان اقتصادی ایستاد و از تمام زحمات آن‌ها تقدیر کرد. بدون حضور قدرتمند بخش خصوصی، هیچ تحولی در اقتصاد و صادرات کشور رخ نخواهد داد.