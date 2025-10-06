طرح سلامت دهان و دندان پیشکسوتان بهداشت و درمان دشتستان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام جلال پور صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای تکریم مقام پیشکسوتان و ارتقاء سلامت دهان و دندان آنان، برنامه‌ای ویژه با محوریت ارائه خدمات دندان‌پزشکی رایگان برای جمعی از پیشکسوتان حوزه بهداشت و درمان برگزار شده است.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان با بیان اینکه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به پیشکسوتان در مناسبت‌های مختلف بخصوص هفته ملی سالمند گامی در تکریم سرمایه‌های انسانی است، تصریح کرد: با استقرار کلینیک سیار دندانپزشکی در محل شبکه بهداشت و درمان دشتستان و فراخوان پیشکسوتان، خدمات تخصصی دهان و دندان به‌صورت رایگان به مدت سه روز ارائه می‌شود.

جلال پور تصریح کرد: در این طرح، خدماتی نظیر ویزیت تخصصی، کشیدن، جرم‌گیری، ترمیم، آموزش بهداشت دهان و مشاوره‌های درمانی توسط دندان‌پزشک مجرب به‌صورت رایگان از تاریخ ۱۳ الی ۱۵ مهرماه ارائه می‌شود.

وی هدف از اجرای این برنامه را، کاهش هزینه‌های درمانی، پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان و ارتقاء کیفیت زندگی پیشکسوتان عنوان کرد.

وی یادآور شد: این اقدام با همکاری واحد سلامت دهان و دندان شبکه بهداشت و درمان و درمان دشتستان و دندان‌پزشک مرکز خدمات جامع سلامت دهقاید و زیارت انجام شده است.