۱۷ هزار خدمت دندانپزشکی در دشتستان ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام جلال پور اظهار کرد: سلامت دهان و دندان از شاخه‌های مهم بهداشت عمومی است که در سلامت کلی افراد تأثیر بسزایی دارد و در این روزهای دشوار و بحرانی، ایستادگی و خدمت‌رسانی بی‌وقفه دندان‌پزشکان در مسیر حفظ سلامت جامعه، فراتر از یک وظیفه حرفه‌ای، نمادی از ایثار و انسانیت است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان تصریح کرد: ارتقای بهداشت دهان و دندان جامعه مستلزم دسترسی آسان مردم به مراقبت‌های اولیه بهداشت دهان و امکان استفاده از خدمات بهداشت دهان و دندان در سطوح مختلف است.

جلال پور بیان کرد: در طی یک سال گذشته در حدود ۱۷ هزار و ۲۱۰ خدمت دهان و دندان به بیش از ۱۴ هزار و ۷۹۷ نفر ارائه شده است که در این میان بیش از هفت هزار و ۳۲۱ نفر گروه هدف (زنان باردار و کودکان زیر ۱۴ سال) هستند.

وی همچنین بیان کرد: شهرستان دشتستان دارای ۱۵ واحد فعال دندانپزشکی مستقر در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی و یک مرکز سلامت دهان و دندان در شهر برازجان با ۱۷ یونیت دندانپزشکی است.

پنج واحد دندانپزشکی برون‌سپاری شد

رئیس شبکه بهداشت و درمان دشتستان گفت: در راستای خدمات بهینه دهان و دندان به مردم، از ۱۶ واحد دندانپزشکی در شهرستان، پنج واحد دندانپزشکی برون‌سپاری شده که تمامی خدمات دهان و دندان با تعرفه دولتی، مصوب هیئت‌وزیران به مراجعین ارائه می‌شود.

این مقام مسئول همچنین گفت: در سال گذشته، در حدود ۴ هزار و ۹۷۶ مسواک انگشتی برای کودکان ۶ تا ۱۲ ماهه توزیع شده و همچنین بیش از ۲۴ هزار واحد وارنیش فلوراید برای کودکان ۳ تا ۱۴ سال انجام گرفته است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان دشتستان خاطرنشان کرد: واحدهای دندانپزشکی این شهرستان دارای تجهیزات بسیار خوبی هستند و مردم می‌توانند برای دریافت خدمات سطح یک، دو و سه بهداشت دهان و دندان (معاینه، پر کردن، ترمیم و عصب‌کشی) به نزدیک‌ترین مرکز خدمات جامع سلامت به محل زندگی خود مراجعه کنند و امیدواریم بتوانیم با توجه به ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موجود، خدمات مطلوبی به مردم بخصوص مناطق دور از دسترس ارائه کنیم.