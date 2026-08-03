به گزارش خبرنگار مهر، احسان دربانملک ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نظام سلامت در حال حرکت از رویکرد درمانمحور به سمت پیشگیریمحور است و در این راستا، طرح ملی پزشکی خانواده با هدف شناسایی عوامل اجتماعی تعیینکننده سلامت (SDH) و پیشگیری از بروز بیماریها در برازجان اجرایی شده است.
وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد عوامل بروز بیماریها ریشه در مسائل اجتماعی دارد، افزود: اجرای این طرح میتواند نقش مؤثری در ارتقای سلامت جامعه، کاهش بروز بیماریها و مدیریت هزینههای درمانی داشته باشد.
معاون بهداشت شبکه بهداشت و درمان دشتستان با تشریح مزایای این طرح برای شهروندان بیان کرد: هر فرد در قالب برنامه پزشکی خانواده میتواند تا چهار نوبت در سال به صورت کاملاً رایگان توسط پزشک خانواده ویزیت شود.
دربانملک ادامه داد: همچنین خدمات درمانی برای مادران باردار، کودکان زیر دو سال و بیماران صعبالعلاج در تمام طول سال به صورت رایگان ارائه میشود.
وی با اشاره به مزایای نظام ارجاع در این طرح گفت: چنانچه بیمار با تشخیص پزشک متخصص نیازمند بستری در بیمارستان باشد و از مسیر نظام ارجاع به مراکز درمانی معرفی شده باشد، تمامی هزینههای بستری وی به طور کامل پوشش داده شده و بیمار هیچ هزینهای پرداخت نخواهد کرد.
معاون بهداشت شبکه بهداشت و درمان دشتستان با تأکید بر ضرورت برخورداری از بیمه پایه برای استفاده از خدمات این طرح تصریح کرد: دهکهای یک تا پنج به صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار میگیرند و از سایر شهروندان نیز دعوت میشود با ثبتنام در طرح پزشکی خانواده، از خدمات رایگان پزشک خانواده و خدمات تخصصی با هزینه کمتر بهرهمند شوند.
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